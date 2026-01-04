Maduro atgabentas į Niujorką

Iš JAV valstybinio lėktuvo Nacionalinės gvardijos bazėje Niujorko valstijoje išlipusį N. Maduro apsupo FTB agentai. Jie lėtai vedė jį kilimo ir tūpimo taku.
Kairiųjų pažiūrų lyderis buvo nuskraidintas sraigtasparniu į Manhataną, kur jį pasitiko didelis teisėsaugos pareigūnų būrys, kaip rodo AFP nuotraukos.
Baltieji rūmai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame federaliniai agentai veda surakintą antrankiais ir sandalais avintį N. Maduro JAV Narkotikų kontrolės administracijos įstaigoje Niujorke.
„Labanakt, laimingų Naujųjų metų“, – įraše angliškai sako politikas.
Pasak JAV žiniasklaidos, 63-ejų N. Maduro pirmiausia turėjo būti pristatytas į JAV Narkotikų kontrolės administracijos biurą, o po to į Metropoliteno sulaikymo centrą – federalinę įstaigą Bruklino rajone.
Šiame sulaikymo centre teismo proceso metu pernai buvo laikomas reperis Seanas „Diddy“ Combsas.
N. Maduro ir jo žmona bus teisiami Niujorke. Teismo proceso pradžios data dar nėra nustatyta. Jie kaltinami „narkoterorizmu“, kokaino importu į Jungtines Valstijas tonomis ir neteisėtu ginklų laikymu.
ELTA primena, kad po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo, JAV naktį į šeštadienį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Šeštadienio rytą JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis N. Maduro ir jo žmona buvo „išskraidinti iš šalies“.
