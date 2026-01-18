Daugiau daržovių vaiko lėkštėje

Kasdienio maisto dalis
Vaikai daržoves pirmiausia vertina ne pagal jų naudą, o pagal skonį, kvapą ir pojūtį burnoje. Kad jos taptų mėgstamos, verta pasirūpinti, jog daržovės būtų paruoštos skaniai ir pateiktos patraukliai. Net ir paprastos daržovės gali įgauti visai kitokį skonį, jei pagardinamos mėgstamais padažais ar prieskoniais.
Siekdama paskatinti gyventojus į savo kasdienę mitybą įtraukti daugiau augalinių produktų, „Lidl Lietuva“ jau ketvirtus metus iš eilės sausio mėnesį vykdo iniciatyvą „Augalausis“.
„Daržovės – vienas paprasčiausių būdų natūraliai papildyti vaikų mitybą: iš jų organizmas gauna gauna reikalingų vitaminų, mineralų ir skaidulų, svarbių virškinimui ir energijai dienos metu. Kai yra daugiau skanių ir greitai pritaikomų augalinių sprendimų, daržoves lengviau pasiūlyti vaikams jiems priimtina forma – nuo užtepėlių iki patiekalų, kuriuose daržovės tampa įprasta kasdienio maisto dalimi“, – sako „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Nematomos, tačiau vertingos
Vienas populiariausių būdų į vaikų mitybą įtraukti daugiau augalinių produktų – paslėpti daržoves gaminant patiekalus, kuriuos mėgsta vaikai.
Pavyzdžiui, tarkuotos morkos, cukinijos ar moliūgai puikiai tinka gaminant blynelius, keksiukus ar net makaronų padažus – juose daržovės beveik nepastebimos, tačiau patiekalai tampa sotesni ir maistingesni. Daržovių galima įmaišyti į bulvių apkepus, jomis pagardinti naminę picą ar košes. Ankštiniai produktai, tokie kaip lęšiai ar avinžirniai, gali būti lengvai sutrinami ir tapti nepastebima, bet naudinga sriubų, troškinių ar net sumuštinių užtepėlių dalimi.
Daržovių valgymą verta paversti žaidimu – leisti jas mirkyti į mėgstamas užtepėles. Spalvos taip pat gali tapti istorijos dalimi: špinatų glotnutis – žalias superherojų gėrimas, o burokėliai suteikia ryškiai rožinį atspalvį, kuris vaikams atrodo įdomus ir žaismingas.
Pažinti ir pamėgti
Mažuosius naudinga įtraukti ir į apsipirkimo procesą – kartu keliauti į parduotuvę ar turgų rinktis daržovių, leisti jiems patiems spręsti, ką norėtų paragauti, ir visada valgyti kartu. Vaikai mokosi stebėdami – jei tėvai patys mėgaujasi daržovėmis, tikėtina, kad ilgainiui jas pamėgs ir mažieji.
„Apsiperkant vaikus galima supažindinti ir su ekologiškomis daržovėmis. Jas atpažinti galima pažvelgus į etiketę – tokie produktai žymimi ES ekologinės gamybos logotipu – baltu lapu žaliame fone. Šis ženklas reiškia, kad buvo laikytasi griežtų produkto auginimo, gamybos, perdirbimo, gabenimo ir saugojimo sąlygų“, – sako M. Anilionė.
Makaronai su daržovių padažu
2 didelės morkos,
1 saldžioji paprika,
1 cukinija,
1 mažas svogūnas,
1 skiltelė česnako,
400 g smulkintų konservuotų pomidorų,
150 g mėgstamų makaronų,
šlakelis aliejaus kepti,
druskos,
pipirų.
Gabalėliais supjaustykite morkas, saldžiąją papriką, svogūną ir cukiniją. Daržoves sudėkite į kepimo skardą kartu su česnako skiltele – viską apšlakstykite aliejumi, pagardinkite druska, pipirais ir kepkite orkaitėje 180 °C temperatūroje apie 30 minučių, kol visos daržovės suminkštės. Iškepusias daržoves sumaišykite su konservuotais pomidorais ir sutrinkite maisto trintuvu iki vientisos konsistencijos. Išvirkite mėgstamų makaronų ir sumaišykite juos su pagamintu daržovių padažu. Jei padažas per tirštas, įpilkite šiek tiek vandens, kuriame virė makaronai.
Orkaitėje keptos cukinijų „bulvytės“
1 cukinija,
150 g „Belbake“ migdolų miltų,
50 g kvietinių miltų,
50 ml augalinio pieno arba vandens,
saldžiosios paprikos miltelių,
druskos,
pipirų.
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C temperatūros. Cukiniją supjaustykite juostelėmis. Atskirame dubenyje į vandenį arba augalinį pieną suberkite kvietinius miltus, druską ir pipirus, saldžiosios paprikos miltelius. Į kitą dubenėlį suberkite migdolų miltus. Cukinijų pagaliukus pirmiausia pamerkite į skystą kvietinių miltų masę, tuomet lengvai apvoliokite migdolų miltuose ir sudėkite į skardą vienu sluoksniu. Kepkite 20–30 minučių.
Itališki virtinukai su špinatais
400 g bulvių,
1 sauja šviežių špinatų,
150 g „Belbake“ kvietinių miltų,
1 sauja vandenyje mirkytų anakardžių riešutų,
1 morka,
1 cukinija,
alyvuogių aliejaus,
druskos.
Bulves išvirkite, nulupkite ir sutrinkite iki vientisos masės. Špinatus trumpai apvirkite, nuspauskite vandenį, sutrinkite trintuvu, įmaišykite į bulvių masę ir pagardinkite druska. Tuomet po truputį berkite miltus ir minkykite, kol tešla bus minkšta ir nelips prie rankų. Ją padalykite į kelias dalis, suformuokite virveles ir supjaustykite mažais gabalėliais. Virtinukus virkite pasūdytame vandenyje – jiems iškilus į paviršių, pavirkite dar 1–2 minutes. Pasigaminkite padažą: morką ir cukiniją supjaustykite gabalėliais ir virkite, kol suminkštės. Išvirtas daržoves sutrinkite iki švelnaus, kreminio padažo konsistencijos kartu su anakardžių riešutais, aliejumi, druska ir šiek tiek vandens. Išvirtus virtinukus patiekite su pagamintu padažu.
