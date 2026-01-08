Paaiškėjo daugiau detalių apie odontologo ir jo žmonos nužudymą

37-erių Spenceris Tepe ir 39-erių Monique Tepe buvo nužudyti ankstyvą gruodžio 30-osios rytą savo namuose. Nusikaltimo metu namuose buvo du jų vaikai – 1 ir 4 metų. Policijos duomenimis, vaikai fiziškai nenukentėjo. Šiuo metu jie kartu su šeimos šunimi yra artimųjų globoje, CNN sakė vaikų dėdė.
Reikšmingas poslinkis tyrime įvyko pirmadienį, kai Kolambuso policija paviešino vaizdo stebėjimo įrašą. Jame matyti asmuo, einantis alėja netoli sutuoktinių namų Weinland Park rajone, esančiame į šiaurę nuo miesto centro. Įrašas darytas tuo laikotarpiu, kai, tyrėjų manymu, galėjo būti įvykdyta žmogžudystė.
Policija kol kas neatskleidžia galimų įtariamųjų ar nusikaltimo motyvo. Byla tiriama kaip dviguba žmogžudystė. Paslaptingumo netrūksta ir dėl to, kad pareigūnai nerado jokių akivaizdžių įsilaužimo požymių. Nusikaltimo vietoje taip pat nebuvo rastas šaunamasis ginklas, pranešė CNN partnerė WSYX.
Kol teisėsauga ir toliau prašo visuomenės pagalbos, CNN pateikia tai, kas iki šiol žinoma apie šią bylą.
Gruodžio 29 d.
Tai paskutinė viešai žinoma diena, kai buvo matytas odontologas Spenceris Tepe.
Kitą dieną, gavęs pranešimą apie rastą kūną, 911 dispečeris paklausė skambinusio draugo, kada šis paskutinį kartą bendravo su S. Tepe. Draugas atsakė: „Vakar, manau.“
Paklaustas, ar Spenceris galėjo sirgti, jis atsakė: „Ne, ne. Aš vakar buvau su juo.“
Gruodžio 30 d.
Policijos duomenimis, sutuoktiniai buvo nužudyti tarp 2 ir 5 valandos ryto. Tyrėjai mano, kad nusikaltimas įvykdytas antrajame namo aukšte.
Policija nepaaiškino, kaip buvo nustatytas šis trijų valandų laiko tarpas, tačiau vėliau kreipėsi į visuomenę prašydama pateikti bet kokius vaizdo įrašus iš to laikotarpio.
8.58 val. ryto gautas pirmasis 911 skambutis iš dr. Marko Valrose’o – odontologijos klinikos „Athens Dental Depot“ savininko, kurioje dirbo Spenceris Tepe. Skambindamas iš atostogų Floridoje jis pranešė, kad darbuotojai sunerimo, nes Spenceris neatvyko į darbą.
„Jis visada būna punktualus ir tikrai būtų mus informavęs, jei kas nors būtų nutikę“, – sakė M. Valrose’as, prašydamas atlikti patikrinimą.
„Mes nežinome, kaip kitaip tai pasakyti, bet esame labai sunerimę. Tai visiškai nebūdinga jam. Negalime susisiekti ir su jo žmona, o tai kelia dar didesnį nerimą“, – pridūrė jis.
9.22 val. prie namų atvykęs policijos pareigūnas nieko nerado – niekas neatidarė durų, todėl jis išvyko.
Maždaug po pusvalandžio prie namų atvyko Spencerio kolegos ir draugas, tačiau atsako taip pat nesulaukė. 9.56 val. vienas iš jų paskambino 911 ir pranešė girdintis vaikų balsus namo viduje.
Dispečeris patvirtino, kad policija siunčiama atgal.
Po dviejų minučių gautas dar vienas skambutis – kolega teigė, kad jau apie tris valandas negali susisiekti su Spenceriu.
Apie 10.03 val. tas pats draugas, kuris buvo matęs Spencerį dieną prieš tai, vėl paskambino 911 ir, akivaizdžiai sukrėstas, pranešė: „Ten yra kūnas.“
10.04 val. policijos pareigūnai dar kartą išsiųsti atlikti patikrinimo. 10.11 val. medikai oficialiai konstatavo abiejų sutuoktinių mirtį.
Sausio 2 d.
Tepe šeima išplatino pareiškimą CNN, kuriame teigė esanti „sugniuždyta dėl tragiškos ir beprasmės netekties“.
„Esame neapsakomai palaužti“, – rašoma pareiškime.
Šeima pabrėžė esanti pasiryžusi siekti, kad teisingumas būtų įvykdytas, ir pasirūpinti dviejų vaikų ateitimi.
Sausio 5 d.
Kolambuso policija paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti asmuo, vilkintis šviesias kelnes ir tamsų gobtuvą. Jis, nuleidęs galvą, eina snieguota alėja nakties metu.
Policija nepaaiškino, kodėl šį asmenį vadina dominamu, tačiau paragino visuomenę suteikti bet kokią informaciją.
Pareigūnai pripažino, kad visuomenėje kyla daug klausimų, ir patikino, jog tyrimas tęsiamas intensyviai.
Tuo pat metu Franklin apygardos koronerio biuras CNN patvirtino, kad sutuoktinių mirtis – akivaizdi žmogžudystė šaunamuoju ginklu. Galutinės autopsijos išvados gali užtrukti kelias savaites.
Sausio 6 d.
Kolambuso policijos atstovas seržantas Joe Albertas atsisakė atsakyti į klausimus, kodėl būtent šis asmuo domina tyrėjus ir kodėl jis dar nelaikomas įtariamuoju.
„Siekdami išsaugoti tyrimo vientisumą, šiuo metu negalime to komentuoti“, – teigė jis.
Policija taip pat neatsakė, ar jau nustatytas galimas įtariamasis ar motyvas, kaip užpuolikas pateko į namus, ar pora buvo pasirinkta tikslingai ir ar visuomenei kyla grėsmė.
