Kalėdų rytą sostinės centre – žiaurus moters nužudymas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnai, gruodžio 25 dieną 10.41 val. policija gavo pranešimą apie apleistame pastate Vilniaus gatvėje gulinčią smarkiai sumuštą moterį.
Apie įvykį pareigūnus informavo praeivis, neturėjęs mobiliojo telefono – jis paprašė netoliese esančios parduotuvės „Narvesen“ darbuotojos telefono pagalbai iškviesti ir pats liko laukti atvykstančių pareigūnų.
Į nurodytą vietą buvo išsiųsti policijos pareigūnai ir greitosios medicinos pagalbos medikai.
„Atvykus nurodytu adresu, apie 10.55 val. apleistame pastate, antro aukšto bendro naudojimo koridoriuje, buvo rastas ant grindų gulintis moters kūnas su smurto žymėmis“, – sakė Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio atstovė Loreta Kairienė.
Atvykę medikai konstatavo moters mirtį.
Pirminiais duomenimis, rasta moteris buvo gimusi 1977 metais. Kada tiksliai galėjo būti įvykdytas nusikaltimas, kol kas nėra aišku – įvykio aplinkybės toliau tikslinamos.
Policija praneša, kad šiuo metu renkama medžiaga dėl nužudymo. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
