Moters nužudymas apleistame Vilniaus viešbutyje: paaiškėjo daugiau detalių apie įtariamąjį

2025-12-26 09:20 diena.lt inf.

Paaiškėjo daugiau detalių apie įvykį, kai pirmąją Kalėdų dieną apleistame sostinės viešbutyje buvo rasta negyva, kaip įtariama, nužudyta moteris.

Gruodžio 26-osios Policijos departamento paros suvestinėje rašoma, kad pranešimą apie rastą 1977 metais gimusios moters lavoną policijos pareigūnai gavo gruodžio 25-ąją 10.40 val.

Jos kūnas gulėjo buvusio viešbučio patalpose, esančio Vilniuje, Vilniaus gatvėje.

Kaip paaiškėjo, įtariamasis, gimęs 1980 metais, buvo girtas. Jam nustatytas 3,03 prom. neblaivumas.

Vyras uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Primename, kad, Vilniaus apskrities policijos teigimu, antro aukšto bendro naudojimo koridoriuje rastas moters lavonas – su smurto žymėmis. Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo jos mirtį.

Skelbta, kad Vilniaus centre esančiame apleistame viešbutyje sumuštos, kraujuojančios moters kūną pamatė praeivis.

