Gitanas Nausėda patvirtino, kad Vilniuje sekmadienį viešės Volodymyras Zelenskis

„Galiu patvirtinti, kad jis (V. Zelenskis – BNS) rytoj atvyks į Vilnių“, – žurnalistams Varšuvoje nurodė G. Nausėda.
Apie Ukrainos lyderio apsilankymą Lietuvoje anksčiau šią savaitę patvirtino BNS šaltiniai. Vilniuje viešės ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis, su kuriuo G. Nausėda šeštadienį susitiko Varšuvoje.
G. Nausėda taip pat kritikavo informacijos apie Ukrainos prezidento vizitą Vilniuje paviešinimą.
„Šiaip, taip neturėtų būti. Žmogus susiduria su saugumo iššūkiais, ir turėtume tokius dalykus paskelbti tada, kada reikia paskelbti, na bet atsitiko, kaip atsitiko“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis ir K. Nawrockis drauge su G. Nausėda sekmadienį dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.
Šiuo Lenkijoje vadinamu Sausio sukilimu siekta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos.
V. Zelenskis nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios Lietuvoje lankysis penktą kartą. Iš viso tai bus septintas jo vizitas šalyje. Tuo metu K. Nawrockiui tai bus antrasis vizitas Lietuvoje.
Vilnius ir Varšuva yra vieni didžiausių Kyjivo rėmėjų, Ukrainai beveik ketverius metus kovojant su Rusijos invazija.
Lietuva aktyviai pasisako už Ukrainos narystę ES. Pagal ekonomikos dydį, Lietuva patenka tarp daugiausiai karinės paramos Ukrainai skiriančių valstybių.
Naujausi komentarai