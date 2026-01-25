Į Vilnių atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

Iš Vilniaus oro uosto V. Zelenskis su delegacija buvo palydėtas į viešbutį Vilniaus centre.
Ukrainos lyderis į Lietuvą atvyko kartu su žmona Olena Zelenska.
Vilniuje viešės ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis, su kuriuo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį susitiko Varšuvoje.
G. Nausėda šeštadienį žurnalistams patvirtino, kad sekmadienį Vilniuje lankysis V. Zelenskis. Jis taip pat kritikavo informacijos apie Ukrainos prezidento vizitą Vilniuje paviešinimą.
Apie Ukrainos lyderio apsilankymą Lietuvoje anksčiau šią savaitę patvirtino BNS šaltiniai.
V. Zelenskis ir K. Nawrockis drauge su G. Nausėda sekmadienį dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.
V. Zelenskis nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios Lietuvoje lankosi penktą kartą. Iš viso tai bus septintas jo vizitas šalyje. Tuo metu K. Nawrockiui tai bus antrasis vizitas Lietuvoje.
(be temos)