Kai norisi ko nors gardaus ir paprasto

Vištienos troškinys
1 vištos krūtinėlė,
4 bulvės,
3 morkos,
kelios saujos šaldytų žirnelių,
1 puodelis sultinio,
keli šaukštai grietinės,
lauro lapų.
Krūtinėlę supjaustykite vieno kąsnio kvadratėliais ir apkepinkite juos alyvuogių aliejuje. Bulves ir morkas supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais. Supjaustytas daržoves sudėkite į puodą su vištiena, užpilkite sultiniu, berkite druską, įdėkite lauro lapą ir troškinkite ant vidutinės kaitros. Kai bulvės suminkštės, suberkite žirnelius ir sudėkite grietinę. Viską gerai išmaišykite ir palikite troškintis dar kelioms minutėms.
Modernūs balandėliai
1 kopūstas,
1 kg maltos kiaulienos,
1 didelis svogūnas,
kimčių kopūstų (nebūtina),
druskos,
maltų pipirų.
Padažui:
graikiško jogurto,
šiek tiek grietinės,
krapų,
česnako,
druskos,
maltų pipirų.
Išpjaukite kopūsto kotą ir įdėkite jį į didelį puodą su verdančiu vandeniu. Kopūstą apvirkite ir išimkite. Leiskite ataušti. Jeigu naudojate kimčius, smulkiai juos supjaustykite ir sudėkite į maltą mėsa. Tuomet suberkite prieskonius, sudėkite stambia tarka sutarkuotą svogūną ir gerai išmaišykite. Atskirkite kopūsto lapus. Jeigu jie sunkiai atsiskiria, įdėkite kopūstą atgal į verdantį vandenį. Išpjaukite arba šiek tiek padaužykite kočėlu kopūsto kietąją dalį. Į vieną kopūsto lapo pusę įdėkite didelį šaukštą mėsos įdaro, jį suplokite ir paskirstykite per pusę lapo. Užlenkite lapą, sulyginkite kraštus. Balandėlius kepkite sviesto ir aliejaus mišinyje. Apkepkite vieną pusę, tada apverskite ir apkepkite kitą pusę. Sumažinkite kaitrą ir palikite balandėlius kelioms minutėms troškintis. Pagaminkite padažą. Krapus ir česnako skiltelę smulkiai sukapokite ir sudėkite į dubenį. Įdėkite jogurto, grietinės, prieskonių ir viską labai gerai išmaišykite. Patiekite su padažu.
Mielinės bandelės
Tešlai:
200 ml pieno,
40 g sviesto,
5 šaukštai cukraus,
450 g miltų,
20 g mielių,
1 kiaušinis,
žiupsnis druskos.
Įdarui:
1 indelis kreminio sūrio,
mėgstamo kumpio,
tarkuotos sūrio (mocarelos, fermentinio).
Pieną ir sviestą pašildykite, kol sviestas ištirps ir palikite atvėsti. Mieles sutrupinkite ir užberkite šaukštelį cukraus. Palikite kelioms minutėms, kol mielės pasidarys skystos, – tuomet galėsite jas naudoti. Miltus, cukrų ir druską suberkite į dubenį ir gerai išmaišykite. Kiaušinį išplakite ir supilkite į miltus. Ten pat supilkite pieną, mieles ir užminkykite tešlą. Tešlą minkykite, kol ji taps minkšta, glotni ir nelips prie rankų. Tešlą įdėkite į dubenį, uždenkite drėgnu rankšluosčiu ir palikite maždaug valandai, kad pakiltų. Kai tešla pakils, iškočiokite iš jos kuo didesnį kvadratą. Visą tešlą ištepkite kreminiu sūriu, išklokite kumpiu ir pabarstykite mėgstamu tarkuotu sūriu. Tešlą susukite ir supjaustykite riekelėmis. Bandeles sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir palikite 10 minučių, kad dar šiek tiek pakiltų. Bandeles kepkite orkaitėje 180 °C temperatūroje apie 20 minučių.
Šokoladiniai sausainiai
2 puodeliai kukurūzų dribsnių (nesaldžių),
2 puodeliai juodojo šokolado,
1 sauja kepintų riešutų.
Šokoladą ištirpinkite mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje. Į didelį dubenį suberkite dribsnius, susmulkintus riešutus ir supilkite šokoladą. Viską labai gerai išmaišykite. Šaukšteliu imkite paruoštą masę ir sudėkite ją ant skardos, išklotos kepimo popieriumi. Sausainius palikite šaldytuve 15–20 minučių, kad sustingtų, o tuomet galite valgyti.
