Morkos ir burokėliai – puikus taupių patiekalų pagrindas

Visuomenės tyrimas apie Lietuvos gyventojų įpročius rodo, kad daugelis mūsų suvartoja gerokai daugiau mėsos, nei rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), todėl augalinės kilmės produktų, pavyzdžiui, įvairių šakninių ir ankštinių daržovių, įtraukimas į kasdienį racioną gali būti ne tik piniginei palankus sprendimas, bet ir naudingas sveikatai“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Morkos ir burokėliai tam puikiai tinka: iš jų galima pasigaminti ne tik spalvingus patiekalus, bet ir papildyti organizmą svarbiomis maistinėmis medžiagomis.
Ryškiaspalvės ir salstelėjusio skonio morkos išsiskiria gausiu beta-karoteno kiekiu, kuris organizme virsta vitaminu A, svarbiu regėjimui, odai ir stipriai imuninei sistemai. Jose esančios skaidulos padeda palaikyti gerą virškinimą ir žarnyno sveikatą.
Švelniai saldaus skonio burokėliai garsėja geležies gausa, jie gerina kraujotaką, padeda mažinti kraujospūdį ir suteikia daugiau energijos, todėl rudenį, kai dažniau jaučiamės pavargę ar stokojame jėgų, šios daržovės tampa puikiu natūralios stiprybės šaltiniu.
„Augaliniai patiekalai tinka kiekvienam, kuris ieško naujų skonių, nori eksperimentuoti ar tiesiog kartais lengviau jaustis pavalgius, ir tuo pačiu neišlaidauti. Tam kartais pakanka mėsą patiekale pakeisti augaline alternatyva ir į pietų lėkštę įtraukti sotesnių daržovių ar daugiau augalinių baltymų turinčių produktų – lęšių, pupelių, riešutų ar grikių“, – teigia M. Anilionė.
„Lidl“ siūlo išbandyti pigias ir spalvingas daržovių patiekalų idėjas, kuriose morkos ir burokėliai tampa pagrindiniais herojais.
Burokėlių salotos su morkomis, obuoliais ir graikiniais riešutais
2 virti burokėliai,
1 morka,
1 obuolys,
1 sauja graikinių riešutų,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
citrinos sulčių,
druskos,
pipirų.
Burokėlius, morką ir obuolį sutarkuokite, sumaišykite su smulkintais riešutais. Pagardinkite alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, druska ir pipirais. Tai lengvos, gaivios, bet sočios salotos.
Kepti burokėliai su feta ir žalumynais
3–4 burokėliai,
100 g „Milbona“ feta sūrio,
1 sauja šviežių žalumynų (špinatų, rukolos ar petražolių),
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Burokėlius nulupkite, supjaustykite stambesnėmis skiltelėmis arba plonais griežinėliais. Sudėkite burokėlius į kepimo skardą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, lengvai pabarstykite druska ir pipirais. Kepkite apie 25 minutes, kol burokėliai suminkštės, o krašteliai šiek tiek apskrus. Iškepusius burokėlius šiek tiek atvėsinkite, sudėkite į dubenį, pabarstykite fetos sūrio trupiniais ir šviežiais žalumynais.
Avinžirnių salotos su morkomis ir žalumynais
1 skardinė konservuotų avinžirnių,
1–2 morkos,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
2 šaukštai citrinos sulčių,
1 sauja šviežių žalumynų (petražolių ar kalendros),
druskos,
pipirų.
Avinžirnius nusunkite ir nuplaukite po šaltu vandeniu – tai suteiks salotoms gaivumo. Morkas nulupkite ir sutarkuokite stambia tarka, kad išliktų jų traškumas. Žalumynus smulkiai supjaustykite. Dubenyje sumaišykite avinžirnius, tarkuotas morkas ir žalumynus. Užpilkite alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimis, pagardinkite druska ir pipirais. Gerai išmaišykite, kad visi ingredientai susimaišytų.
Daržovių troškinys su konservuotomis pupelėmis
1 skardinė konservuotų pupelių,
2 morkos,
1 cukinija,
1 paprika,
1 svogūnas,
2–3 šaukštai pomidorų padažo,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
žolelių (baziliko, raudonėlio ar čiobrelių).
Svogūną nulupkite ir smulkiai supjaustykite. Morkas supjaustykite plonais griežinėliais arba šiaudeliais, cukiniją – kubeliais, o papriką – juostelėmis. Keptuvėje arba giliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų. Suberkite svogūną, apkepkite, kol suminkštės ir taps skaidrus. Sudėkite morkas, cukiniją ir papriką, pakepinkite dar kelias minutes, kad daržovės suminkštėtų, bet neprarastų formos. Įmaišykite pomidorų padažą, suberkite nusunktas pupeles, pagardinkite druska, pipirais ir pasirinktais džiovintais prieskoniais. Įpilkite šlakelį vandens arba sultinio, uždenkite ir troškinkite ant silpnos ugnies 10–15 minučių. Leiskite paruoštam troškiniui šiek tiek atvėsti ir patiekite.
