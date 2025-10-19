Saldu, pikantiška ir skanu – viskas vienoje paprikoje

Prekybos tinklas „Lidl“ dalijasi trimis nesudėtingais, tačiau skonių kupinais receptais, kurių pagrindinė žvaigždė – saldžioji raudonoji paprika.
Smulkinta mėsa įdarytos paprikos
4 raudonosios saldžiosios paprikos,
600 g smulkintos mėsos,
100 g tarkuoto fermentinio ar kito mėgstamo sūrio,
2 stiklinės ryžių,
3 svogūnai,
2 skiltelės česnako,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų.
Nupjaukite paprikų viršūnėles su koteliais – jų vėliau neprireiks. Paprikų vidų išskobkite ir išvalykite nuo sėklų. Puode užvirinkite vandenį ir išvirkite ryžius. Kol jie verda, susmulkinkite svogūną ir česnakus, o juos vėliau suberkite į įkaitintą keptuvę su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pakepinkite juos kelias minutes, kol suminkštės ir įgis auksinę spalvą. Į tą pačią keptuvę sudėkite smulkintą mėsą, įberkite druskos ir pipirų, išmaišykite. Mėsą kepinkite tol, kol ji pašviesės, bet neperkepkite. Išvirtus ryžius nukoškite ir suberkite į dubenį. Į tą patį dubenį sudėkite apkepintą mėsą. Viską sumaišykite. Gautą mišinį sudėkite į paruoštas paprikas. Mišinio sudėkite tiek, kad juo pilnai užpildytumėte paprikas. Sudėkite paprikas į kepimo formą ir pašaukite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę, kurioje jos keps apie 25–30 min. Prieš kepimo pabaigą ištraukite paprikas ir apibarstykite jas tarkuotu sūriu. Pakepkite paprikas dar porą minučių, kol išsilydys sūris. Iškeptas paprikas patiekite vienas arba kartu su mėgstamomis daržovėmis.
Rudeniškomis daržovėmis įdarytos paprikos
4 raudonosios saldžiosios paprikos,
400 g pievagrybių,
500 g virtų burokėlių,
2 svogūnai,
2 skiltelės česnako,
1 žalioji cukinija,
1 šaukštelis aitriosios paprikos miltelių,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų.
Nupjaukite paprikų viršūnėles su koteliais – jų vėliau neprireiks. Paprikų vidų išskobkite ir išvalykite nuo sėklų. Susmulkinkite svogūną ir česnakus, o juos vėliau suberkite į įkaitintą keptuvę su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pakepinkite juos kelias minutes, kol suminkštės ir įgis auksinę spalvą. Pievagrybius supjaustykite skiltelėmis, o burokėlius ir cukiniją – kubeliais. Sudėkite viską į keptuvę su svogūnais ir česnakais, įberkite druskos, pipirų, aitriosios paprikos ir išmaišykite. Pakepinkite, kol daržovės ir grybai suminkštės. Pakepintomis daržovėmis užpildykite paruoštas paprikas. Viską sudėkite į kepimo formą ir pašaukite į iki 180 °C įkaitintą orkaitę, kurioje jos keps apie 20 min. Iškeptas paprikas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir patiekite.
Pikantiškoji paprikų užtepėlė
2 raudonosios saldžiosios paprikos,
1 granato vaisius,
2 svogūnai,
2 skiltelės česnako,
1 skardinė virtų avinžirnių,
1 šaukštelis aitriosios paprikos miltelių,
1 šaukštas alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų.
Saldžiąsias raudonąsias paprikas ir svogūnus supjaustykite kubeliais, česnaką – itin smulkiais gabalėliais. Į įkaitintą keptuvę įpilkite šlakelį aliejaus ir apkepinkite svogūnus bei česnakus. Jiems apkepus iki auksinės spalvos, įdėkite smulkintas paprikas. Kepkite, kol jos suminkštės. Pakepintas daržoves sudėkite į maisto trintuvą. Ten pat suberkite ir nupiltus avinžirnius. Išlukštenkite granato vaisių ir išspauskite sultis. Sultis, taip pat šlakelį alyvuogių aliejaus supilkite į maisto trintuvą. Viską sutrinkite iki vientisos masės. Įberkite druskos, pipirų, aitriosios paprikos ir dar kartą viską sutrinkite. Supilkite saldžiųjų raudonųjų paprikų užtepėlę į didelį ar kelis mažesnius indelius. Patiekite užtepėlę su duonos, daržovių lazdelėmis ar kitais mėgstamais užkandžiais.
