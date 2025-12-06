Šventiniai susibūrimai: mažiau vargo, daugiau bendravimo

Mažiau yra daugiau
„Maximos“ kulinarinių idėjų partnerė ir pozityvaus gyvenimo ambasadorė dalijasi užkandžių padėklų idėjomis, kurios padės skirti daugiau laiko maloniam bendravimui, o ne stovėjimui prie puodų. B. Nicholson ragina negaišti valandų valandas ruošiant patiekalus ir nenukrauti jais stalo. Priešingai – paprastesni sprendimai sukuria mielesnę atmosferą atviriems ir smagiems pokalbiams.
„Mes, lietuviai, turime įsišaknijusį jausmą, kad tik nieko nepritrūktume. Dažnai visko prisiplanuojame per daug, sudėtingai. Tačiau tiesa tokia – mažiau tikrai gali būti daugiau. Juk šventės yra ne tik maistas – tai yra bendrumo jausmas, laikas kartu, todėl svarbiausia ne tai, kaip stipriai stengėmės, dirbome ar kiek pagaminome patiekalų, bet kaip jaučiamės. Leiskite sau viską supaprastinti“, – kalba B. Nicholson.
Susiburiantiems šiuo aktyviu laikotarpiu ji siūlo, kaip sukomplektuoti užkandžių padėklą įvairiausioms progoms – tai padės lengvai suplanuoti pirkinius ir paruošti vaišių stalą be didelių pastangų ar laiko sąnaudų.
Užkandžių stalas
Vienas universaliausių pasirinkimų, pasak B. Nicholson, yra sūris. Jos teigimu, šis produktas įtinka daugelio skoniui, suteikia gurmaniškų malonumų.
Parduotuvėse galima rasti pačių įvairiausių sūrių, o galbūt ir naujų, dar nebandytų skonių, pavyzdžiui, aukštos kokybės Normandijos karvių pieno mimoletės sūris, masdamas, baltasis „Stilton“ sūris su spanguolėmis, čederio sūris su trumais ir panašiai.
„Pasirinkite 4–6 skirtingų tekstūrų sūrius – minkštą, pelėsinį, kelis fermentinius. Prie jų puikiai dera riešutai, šviežia duona ar sūrūs sausainiukai, figų, apelsinų ar bet kokios kitos uogienės, džemas. Niekada nesuklysite tokį užkandžių padėklą praturtinę šviežiais vaisiais: vynuogėmis, pjaustytais obuoliais ar kriaušėmis. Toks užkandžių stalas pats kviečia visus skanauti, bendrauti. Tai paprasta, gražu ir nėra jokios rizikos, kad nepavyks“, – bet kokia proga išbandyti šią kryptį pataria B. Nicholson.
Sviesto degustacija
Kita originali ir paprastumu užburianti idėja – surengti sviesto degustaciją, kuriai puikiai tiktų „Well Done Premium“ sviestas su trumais, žolelėmis, druska.
„Nusiperkame šviežios duonos ar išsiverdame mažų bulvyčių ir turime sotų švelnių užkandžių stalą. Pamatysite, kaip žmonėms patiks toks paprastumas. Sviestas yra visiškai neįvertintas vakarėlių ingredientas“, – užkandžių stalo sumanymu dalinasi B. Nicholson.
Ji atkreipia dėmesį – prieš patiekiant sviestą, palaikykite jį kambario temperatūroje, kad šis lengvai teptųsi. Skonio ir spalvos akcentų gardžioms akimirkoms suteiks kvapnūs žalumynai, sūdyta lašiša, puikiai tiks ir raudonųjų ikrų – vaivorykštinių upėtakių ir ketų – derinys.
Mėsos delikatesai
B. Nicholson siūlo atkreipti dėmesį į įvairius vytintus ir labai plonai suraikytus kumpius, plonai supjaustytas dešras su įvairiais pagardais ar jų rinkinius. Greta jų ji pataria pasirinkti paprastų daržovių – šiaudeliais supjaustyti morkas, agurkus. Prie mėsos gaminių, pasak jos, puikiai tinka ir alyvuogės.
„Visada sakau – kartais užtenka viską paprasčiausiai gražiai sudėti į lėkštę. Šiandien parduotuvėse tiek puikių paruoštų vartoti mėsos delikatesų, pavyzdžiui, saliamis, vytintas Iberico kiaulienos kumpis ar kepta jautiena, kad nereikia vargti prie didelių patiekalų. Išimi iš pakuotės, sudedi – ir stalas jau atrodo kaip mažytė šventė“, – teigia knygų autorė.
Ji priduria, kad net ir pagrindiniams patiekalams galima rasti laiką taupančių alternatyvų, pavyzdžiui, iš anksto paruoštus vartoti lėtai virtus jaučio žandus ar žąsies krūtinėlę. Prieš atvykstant svečiams belieka juos trumpam pašauti į orkaitę ir šalia paserviruoti garnyrą.
Desertui – kelios minutės
Prieš žiemos šventes naudotis proga nevargti B. Nicholson rekomenduoja ir galvojant apie desertus. Ji siūlo sprendimą – rinktis kokybiškus itališkus pyragus, panetones. Prie gabalėlio šio pyrago kviečia išsivirti karšto šokolado.
„Patiekite kartu su panetone – paprasčiau ir būti negali. Visi pasiims po mažą puodelį ir galės mėgautis“, – sako ji.
Karštam gėrimui prireiks 110 g juodojo šokolado „Well Done Premium“, 250 ml grietinėlės (35 proc. riebumo), 50 g cukraus, prieskonių – gvazdikėlių, cinamono ar aitriosios Chalapos paprikos miltelių. Pirmiausia į drožles susmulkinkite juodojo šokolado plytelę. Tada ant silpnos ugnies pakaitinkite grietinėlę, sudėkite pasirinktus prieskonius, uždenkite ir palikite pritraukti. Po 15 min. grietinėlę vėl pakaitinkite, kol užvirs, prieskonius nukoškite, suberkite cukrų ir šokolado drožles. Viską stipriai maišykite, kol susiformuos puta ir pakvips karštu šokoladu.
