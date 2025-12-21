Gyvūnas – ne dovana: kodėl tai gali turėti liūdnų padarinių?

Ko neįvertina?
Gyvūnų priežiūros specialistai ir prieglaudų atstovai pabrėžia, kad impulsyvus noras dovanoti gyvūną švenčių proga nėra geras pasirinkimas. Gyvūnas nėra nei daiktas, nei staigmena, todėl ir į dovanų kategoriją nepatenka.
„Dovanotos katės ir šunys daug dažniau patenka į prieglaudą, kadangi dovanos gavėjas nedalyvauja augintinio pasirinkimo procese, gauta dovana yra jam primesta ir gali neatitikti jo gyvenimo būdo, turimų gyvenimo sąlygų, finansinių galimybių. Galbūt naujas gyvūno savininkas net neturi noro ar laiko rūpintis gauta „gyva dovana“, – pranešime žiniasklaidai teigia nevyriausybinės organizacijos „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė.
Leidžia tik susipažinti
Panašios nuomonės laikosi ir prieglaudos „Lesė“ atstovas Mantas Kanapickas. Jų prieglauda nuo gruodžio 15 d. nustoja dovanoti gyvūnus ir jie pas naujus šeimininkus galės iškeliauti tik po Naujųjų. Išimtis taikoma tik tiems, kurie su globotiniu yra susipažinę seniau ir jau aišku, kad atitinka keliamus kriterijus.
„Mūsų durys visada atviros susipažinti su gyvūnais. Tą galima daryti ir prieššventiniu periodu. Žmonės atvažiuoja, pabendrauja, apžiūri ir ruošiasi naujo augintinio atsiradimui namuose. Mums labai svarbu pamatyti, kad šis sprendimas – ne impulsyvi idėja“, – „Lesės“ atstovas prieš šventes durų visiškai neuždaro.
Kai kas nepaiso
Prieglaudos nedovanoja gyvūnų prieš šventes, tačiau kai kurie pardavėjai ir gyvūnų daugintojai, priešingai, pradeda viešinti daugiau skelbimų ir tai masina žmones.
„Daugintojai ir kai kurios gyvūnų prekių parduotuvės prekiauja gyvūnais, ypač egzotiniais, ir iniciatyvą, kad gyvūnas – gera dovana, skatina. Neįvertinus, kad papūgėlė ar kitas gyvūnėlis yra ilgalaikis įsipareigojimas, po švenčių jie tiesiog atkeliauja į prieglaudą“, – apgailestauja M. Kanapickas.
Daug skelbimų
„SOS gyvūnai“ vadovė Nadežda Makuševa laikosi panašios nuomonės. Kol prieglaudos solidarizuojasi ir prieš šventes gyvūnų visai nedovanoja arba juos atiduoda tik patikrintiems ir atranką įveikusiems žmonėms, šventėmis ir emocijomis pasinaudoja pavieniai pardavėjai.
Skelbimų, siūlančių pirkti kačiukus, šuniukus, papūgėles, triušukus ar jūrų kiaulytes, apstu socialiniuose tinkluose. Pasiūlymais susiviliojus, bet vėliau, šventinei euforijai atslūgus, anot Nadeždos, ne taip retai tokie gyvi pirkiniai atkeliauja ne kur kitur, o į prieglaudas.
„Žmonės tiesiog neįvertina savo galimybių ir kartais taip gyvūnai atvyksta į prieglaudas. Po švenčių tikrai bent keli gyvūnai pas mus atvažiuoja“, – apgailestauja N. Makuševa.
Penkios priežastys, kodėl gyvūnų dovanoti nederėtų
Augintinis yra ilgalaikis įsipareigojimas, o ne siurprizas.
Dovanodami kitam šuniuką ar kačiuką, įpareigojate dovanos gavėją juo rūpintis apie penkiolika metų. Gyvūno priėmimas į šeimą reikalauja psichologinio, finansinio ir praktinio pasirengimo. Gaudamas „gyvą“ dovaną, žmogus susiduria su rūpesčiais, kuriems nėra pasirengęs iš anksto.
Daugybė šventiniu laikotarpiu padovanotų gyvūnų atsiduria prieglaudose ar gatvėje.
Po švenčių užgriuvus kasdienei rutinai šeimos dažnai supranta, kad jie neturi laiko ar finansinių galimybių rūpintis nauju šeimos draugu. Augintinio priežiūra taip pat gali būti nesuderinama su šeimos gyvenimo būdu. Dėl šių priežasčių po švenčių prieglaudose išauga paliktų gyvūnų skaičius.
Dovanos gavėjas galbūt nenori ar negali turėti gyvūno.
Būsimas gyvūno šeimininkas galbūt turi alergijų, gyvena nuomojamame būste, susiduria su finansiniais sunkumais, neturi laiko ar tiesiog nenori auginti gyvūno. Tokiu atveju gyvūnas lieka situacijos įkaitu – ieškoma, kam jį atiduoti, kas galėtų jį priglausti. Keliaudams „iš rankų į rankas” ar iš namų atiduotas į prieglaudą gyvūnas patiria stresą, yra traumuojamas.
Gyvūnui reikalingas ramus, saugus pereinamasis laikotarpis naujuose namuose.
Kalėdų laikotarpis yra chaotiškas, dauguma lanko gimines ar sulaukia svečių namuose, verda šventinis šurmulys. Šuniukui, kačiukui ar kitam gyvūnui tokia aplinka gali sukelti stresą ir baimę nuo pat pirmos dienos naujuose namuose. Gyvūno atėjimui į šeimą reikėtų rinktis ramų periodą, kada namiškiai gali skirti visą savo dėmesį gyvūnui ir padėti jam adaptuotis naujoje aplinkoje.
Propaguojant gyvūno dovanojimą skatinamas požiūris į gyvūną kaip į daiktą.
Gyvūnas yra gyva, jaučianti būtybė, o ne staigmena ar žaislas, reikalingas tik tam, kad pradžiugintų kitus. Požiūris į gyvūną kaip dovaną, daiktą, skatina žmones impulsyviai pirkti gyvūnus iš neatsakingų veisyklų ar daugintojų.
