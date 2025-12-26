Perspėja: po dovanų ateina mokesčiai

Kalėdinės dovanos jau rado savo naujus šeimininkus.
„Įvairiai būna – daugiausia kvepalų, saldainių“, – pasakojo moteris.
„Lego ir mašinas“, – vardijo vaikas.
„O aš jau labai seniai nieko negaunu, nebe vaikas“, – teigė vyras.
„Meilė, vertybės. Konkrečių dovanų stengiuosi nebedovanoti – susėdimas prie stalo yra didžiausia dovana“, – kalbėjo moteris.
„Šampūnų, patalynės, kosmetikos“, – pridūrė praeivė.
Tačiau ne visos dovanos baigiasi vien išpakavimu – kai kurios jų vėliau patenka ir į mokesčių inspektorių akiratį. Rimstant šventiniam šurmuliui, mokesčių inspekcija ir buhalteriai primena: už gautas dovanas – ne tik pinigus, bet ir telefoną, kelionę ar laikrodį – gali tekti susimokėti mokesčius.
„Mokesčius? Už gautas dovanas? Turbūt iškart – šypsena, ačiū ir susimoki“, – juokavo vyras.
„Ne, nežinau, pirmą kartą girdžiu“, – sakė moteris.
„Žinau, bet tam tikra suma turi būti. Tokių dovanų, deja, negaunu“, – pripažino praeivė.
Iš tiesų taisyklės nėra sudėtingos. Dovanas be mokesčių galima priimti tik iš artimiausių giminaičių.
„Senelis, močiutė, tėtis, mama, brolis, sesuo ir sutuoktinis ir anūkas“, – vardijo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.
Draugai, dėdės, tetos ar kiti giminaičiai per metus gali padovanoti iki 2,5 tūkst. eurų be mokesčių. Viršijus šią ribą, valstybė apmokestina tik viršijančią sumą.
„Jeigu dovana iš uošvienės viršija 2,5 tūkst. eurų, tai nuo viršijančios dalies taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas“, – aiškino D. Čibirienė.
Gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinami ne tik pinigai – telefonas, kelionė ar brangus laikrodis taip pat laikomi pajamomis.
Pavyzdžiui, draugai padovanojo 3 tūkst. eurų vertės kelionę. Kadangi jie nėra artimieji, nuo 500 eurų viršijančios sumos teks sumokėti pajamų mokestį ir visą dovaną deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje.
Mokestį moka tas, kuris dovaną priėmė. O jei nežinoma dovanos vertė?
„Reikėtų pasitikrinti rinkos kainą ir, jei ji viršija 2,5 tūkst. eurų, deklaruoti VMI“, – patarė D. Čibirienė.
Gyventojai tikina, kad dovanoms išleidžia saikingai – labiau vertina dėmesį nei kainą.
„Visiems maždaug po lygiai, kad nebūtų pykčių – iki 50 eurų“, – sakė moteris.
„Trims žmonėms skiriu apie 100 eurų“, – nurodė praeivė.
„Dovanos simbolinės. Brangesnius pirkinius planuojame atskirai“, – aiškino moteris.
Valstybinė mokesčių inspekcija LNK žinioms teigė, kad didžioji dalis dovanų vis dar gaunamos iš artimųjų. Pernai tokias dovanas deklaravo beveik 12 tūkst. gyventojų už beveik pusę milijardo eurų – jos nebuvo apmokestinamos.
Tuo metu ne iš artimųjų gautas dovanas deklaravo beveik 4 tūkst. gyventojų, kurie sumokėjo 26 mln. eurų pajamų mokesčio.
„Praktikoje patikrinimų nematome, nebent dovanos labai didelės vertės – keliasdešimt tūkstančių eurų ar netipiniai pinigų srautai“, – aiškino D. Čibirienė.
Atskira tema – darbdavio dovanos. Jei darbdavys dovanoja ne pinigus, neapmokestinama suma siekia 200 eur per metus. Visa, kas viršija šią ribą, apmokestinama, o mokesčius sutvarko pats darbdavys.
„Jei dovanojame kuponą už 201 eurą, 200 eurų neapmokestinami, o vienas euras pridedamas prie atlyginimo“, – aiškino D. Čibirienė.
Anot VMI, artimųjų dovanos vidutiniškai siekia apie 40 tūkst. eurų, o ne artimųjų – maždaug 7 tūkst. eurų.
