„Vilko persikų“ triumfas

XVIII a. Anglijos aristokratai tvirtino, kad pomidorai – nuodingi. Ši klaidinga nuomonė kilo dėl to, kad jie valgydavo iš metalinių lėkščių, turinčių daug švino.
Pomidoruose esanti rūgštis sureaguodavo su švinu ir sukeldavo apsinuodijimą.
Vokiškai pomidorai ilgai vadinti „Wolfspfirsich“ (liet. „vilko persikas“).
Šis pavadinimas atsirado neatsitiktinai: pomidorai priklauso nakvišinių šeimai, kuriai taip pat priskiriami nuodingi augalai, pavyzdžiui, šunvyšnė ar durnaropė.
Laikai keitėsi ir iki XIX a. pabaigos vis daugiau žmonių pradėjo vertinti pomidorus kaip maistingą ir skanų produktą ne tik Anglijoje, bet ir Europos šalyse.
Prie šio pokyčio prisidėjo ir italai, kadangi, anot legendos, 1889 m. Neapolyje kepėjas Raffaele Esposito sukūrė picą su pomidorais, mocarela ir baziliku Italijos karalienei Margaritai.
Taip atsirado pica, pavadinta jos vardu.
Istoriniuose šaltiniuose minima, kad dėl pomidorų būta ir tam tikrų konfliktų –1893 m. kilo teisinis ginčas, pasiekęs JAV Aukščiausiąjį Teismą dėl klausimo – kas yra pomidorai – vaisiai ar daržovės?
XIX a. pabaigoje JAV galiojo skirtingi muito tarifai – vaisiams buvo taikomas mažesnis muito mokestis, o daržovėms – didesnis.
Niujorko daržovių prekeivis Johnas Nixas tvirtino, kad pomidorai yra vaisiai, todėl jie neturėtų būti apmokestinami kaip daržovės.
Tačiau Niujorko uosto muitinės inspektorius Edwardas Heddenas teigė, kad pagal kulinarinę praktiką pomidorai yra daržovės, todėl turi būti apmokestinti didesniu tarifu.
Ginčas pasiekė JAV Aukščiausiąjį Teismą, kuris vienbalsiai nusprendė ir nurodė – pomidoras vis dėlto yra daržovė, nepaisant to, kad botaniškai tai – vaisius.
