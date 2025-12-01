Anglijos miestelyje surengta didžiulė pabėgusio elnio paieškos operacija

Elniui šeštadienio popietę pabėgus iš šventinio renginio Formbio pakrantės miestelyje, Mersisaide, buvo surengta didžiulė paieškos operacija.
Gyvūnas galiausiai buvo aptiktas paplūdimyje, pasitelkus termovizorių, ir grąžintas savininkams Velse.
Labdaros organizacijos „Southport Offshore Rescue Trust“, dar žinomos kaip „Southport Lifeboat“, atstovas spaudai teigė sulaukęs skambučio su prašymu padėti ieškoti pabėgusio elnio apie 16.45 val. vietos laiku.
Mersisaido policija, jau kelias valandas ieškojusi elnio, sugebėjo aptikti gyvūną Formbio paplūdimyje, bet paskui pametė jį iš akių. Pareigūnai nerimavo, kad gyvūnas gali atsidurti netoliese esančioje upėje, todėl į pagalbą iškvietė gelbėtojų ir pakrančių apsaugos komandas.
„Southport Lifeboat“ pavyko surasti gyvūną naudojant termovizorių. Tada keturračiais motociklais elnią pavyko nuvyti į gretimas smėlio kopas, jam stebėti buvo panaudotas policijos dronas.
Pranešta, kad elnias tuo metu jau buvo gana pavargęs, ir pareigūnai tikėjosi, kad jis atsiguls smėlio kopose pailsėti. Galiausiai jis tai ir padarė.
Iš Solsberio Viltšyre atvyko veterinaras su raminamaisiais vaistais, nuspręsta gyvūną nuraminti, o tada įkelti į priekabą ir grąžinti į tvartą.
„Southport Lifeboat“ komanda baigė darbą tik apie 22 val., po penkias valandas trukusios paieškos. Veterinarui padėjo Karališkieji jūrų pėstininkai, netoliese treniravęsi šaudykloje. Nuraminti gyvūną pavyko sekmadienio rytą apie 1.20 valandą.
„Southport Lifeboat“ atstovas spaudai įvykius pavadino keistais, bet pridūrė, jog jie, ko gera, „gana aktualūs šiam metų laikui“.
„Kalėdos išgelbėtos dėka puikaus kelių agentūrų darbo“, – pridūrė jis.
Įvykį feisbuke pakomentavo ir Jungtinės Karalystės pakrančių apsauga: „Laimei, Kalėdos išgelbėtos dėka visų prisidėjusių agentūrų".
