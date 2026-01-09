JK ir Prancūziją užklupusi audra sutrikdė susisiekimą, paliko dešimtis tūkstančių žmonių be elektros

Žemo slėgio sritis, pavadinta audra „Goretti“, naktį siaubė Silio salas, o vėjo gūsiai siekė iki 44 metrų per sekundę, užfiksuoti pietvakarinio Anglijos pakraščio archipelage. Vietos valdžios pareigūnai pranešė apie užblokuotus kelius, pažeidžiamus pastatus ir elektros tiekimo sutrikimus, dėl kurių kai kurie žmonės liko be vandens.
Pietvakarių Anglijoje, Midlandse ir Velse be elektros buvo likę daugiau kaip 57 tūkst. žmonių, pranešė šalies elektros perdavimo tinklą valdanti bendrovė „National Grid“.
Audrai slenkant per Jungtinę Karalystę (JK) ji susidūrė su arktinio oro mase, todėl šiaurinėse vietovėse iškrito sniegas, o pietuose – smarkus lietus.
Šiaurės Škotijoje žiemos stichija nesitraukia – sniego valymo technika dirba be perstojo, kad užtikrintų normalų eismą keliuose po to, kai savaitės pradžioje iškrito daugiau nei pusė metro sniego. Penktadienį visoje Škotijoje buvo uždaryta daugiau kaip 250 mokyklų, o kai kurios jų uždarytos jau penktą dieną iš eilės.
Nacionalinė geležinkelių bendrovė įspėjo žmones visoje JK prieš keliaujant pasitikrinti savo traukinio statusą, nes dėl audros sutriko susisiekimas. Birmingamo oro uostas, kuris dėl sniego trumpam buvo uždarytas, pranešė, kad vėl pradėjo veikti, tačiau „apkarpė kilimo ir tūpimo tako darbo apimtis“.
Šie sutrikimai atsirado po to, kai JK nacionalinė meteorologijos tarnyba „Met Office“ ketvirtadienio vakarą pietvakarių Anglijoje paskelbė retą raudonąjį – aukščiausio lygio – perspėjimą dėl orų.
Raudonasis perspėjimas skelbiamas, kai, sinoptikų nuomone, labai tikėtina, kad bus gyvybei pavojingos sąlygos.
Penktadienį šiaurės vakarų Prancūziją taip pat siaubė stiprus audros „Goretti“ atneštas vėjas, dėl kurio buvo nutrauktas elektros tiekimas maždaug 380 tūkst. namų ūkių, pranešė vietos institucijos. Penktadienio rytą apie didesnius nuostolius nepranešta.
Pasak nacionalinio elektros tinklo operatoriaus „Enedis“, daugiausia elektros tiekimo sutrikimų buvo Normandijos regione.
Prancūzijos nacionalinė meteorologijos tarnyba „Meteo-France“ prieš audrą paskelbė perspėjimus ir paragino gyventojus likti namuose. Normandijoje esančiame mieste naktį užfiksuoti iki 59 m per sek. vėjo gūsiai.
Visoje šiaurės vakarų Prancūzijoje buvo sustabdytas regioninių traukinių eismas, tikimasi, kad tai truks bent iki penktadienio popietės. Greitojo geležinkelio paslaugos buvo teikiamos, o valdžios institucijos teigė, kad tikimasi minimalaus poveikio skrydžiams Paryžiaus oro uostuose.
