Prancūzijoje siaučiant audrai „Goretti“ be elektros liko šimtai tūkstančių namų ūkių

2026-01-09 10:15
BNS inf.

Šiaurės Europoje siaučiant audrai „Goretti“, Prancūzijoje penktadienio rytą apie 380 tūkst. namų ūkių neturėjo elektros.

Elektros tiekėja „Enedis“ pranešime nurodė, kad didžioji dauguma paveiktų namų ūkių yra šiauriniame Normandijos regione, tačiau sutrikimų patyrė ir Bretanės, Pikardijos bei Il de Franso regionų gyventojai.

Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sinoptikai prieš atslenkant audrai paskelbė perspėjimus dėl orų, ragindami žmones likti namuose.

Valdžios atstovai informavo, kad praėjusią naktį Prancūzijos šiaurės vakariniame Manšo departamente užfiksuotas 59 m per sek. greičio vėjo gūsis.

