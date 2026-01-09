Prancūzijoje siaučiant audrai „Goretti“ be elektros liko šimtai tūkstančių namų ūkių

Elektros tiekėja „Enedis“ pranešime nurodė, kad didžioji dauguma paveiktų namų ūkių yra šiauriniame Normandijos regione, tačiau sutrikimų patyrė ir Bretanės, Pikardijos bei Il de Franso regionų gyventojai.
Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos sinoptikai prieš atslenkant audrai paskelbė perspėjimus dėl orų, ragindami žmones likti namuose.
Valdžios atstovai informavo, kad praėjusią naktį Prancūzijos šiaurės vakariniame Manšo departamente užfiksuotas 59 m per sek. greičio vėjo gūsis.
