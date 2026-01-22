Pavertė namų verge: dešimties vaikų motina daugiau nei 25 metus nelaisvėje laikė moterį

„The Times“ duomenimis, į 56-erių Amandos Wixon namus Tewkesburio mieste auka, turinti mokymosi sutrikimų, pateko 1995 m. būdama vos 16-os. Čia ji prabuvo iki 2021 m.
„Namų verge“ paversta moteris buvo įkalinta ir priversta dirbti motinai ir jos dešimt vaikų daugiau nei ketvirtį amžiaus. Ji buvo reguliariai mušama, verčiama gerti indų ploviklį, jos veidas buvo aplietas balikliu, o galva ne kartą nuskusta prieš jos valią.
Trečiadienį, sausio 21 d., Glosterio Karūnos teismo prisiekusieji pripažino A. Wixon kalta dėl dviejų priverstinio darbo atvejų, vieno neteisėto laisvės atėmimo ir trijų užpuolimo atvejų.
„Kalėjimo kamera“
Purviname name su pelijančiomis sienomis moteris gyveno iš maisto likučių, rašo „Sky News“. A. Wixon draudė aukai praustis, bet vertė maudyti jos vaikus.
Policijos teigimu, moters išmokos buvo mokamos į A. Wixon banko sąskaitą nuo 1990-ųjų pabaigos – taip per daugelį metų ji gavo nemažą sumą pinigų.
Pareigūnams apie moters situaciją pranešė vienas iš A. Wixon sūnų.
Atvykę pareigūnai išvydo netvarkingus ir purvinus kambarius, o moters miegamąjį apibūdino kaip „kalėjimo kamerą“.
„Nenoriu čia būti. Nesijaučiu saugi. Mandy mane nuolat muša. Man tai nepatinka“, – pareigūnams sakė auka.
Moteris dėl prastos dantų higienos buvo netekusi daug dantų. Jos lūpos ir veidas buvo randuoti, o ant pėdų ir kulkšnių – nuospaudos, susidariusios valant grindis, klūpint ant kelių.
Tiesiog pradingo
„Ji buvo daug kartų užpulta ir sumušta, verčiama dirbti grasinant smurtu“, – sakė prokuroras Samas Jonesas Glosterio Karūnos teismui.
Prisiekusieji išgirdo, kad socialiniai darbuotojai bendradarbiavo su šeima dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau nuo to laiko jokių įrašų byloje nėra.
Moteris net du dešimtmečius nesilankė pas gydytoją.
„Faktas lieka faktu – socialinės tarnybos nieko nedarė“, – sakė S. Jonesas.
„Atrodo, kad iki dešimtojo dešimtmečio pabaigos moteris tiesiog pradingo. Nebuvo nė vieno susitikimo, kuris paliktų pėdsakų“, – pridūrė jis.
Kankina košmarai
Nuo tada, kai buvo išgelbėta, moteris gyvena su globėjų šeima, studijuoja koledže ir atostogauja užsienyje.
Moterį po patirto siaubo kankina košmarai, ji nuolat nori praustis.
A. Wixon, kuri anksčiau neturėjo teistumo, tvirtino, kad priglaudė moterį, kad jai padėtų, nes jos pačios šeima turėjo problemų.
Teismas A. Wixon paleido už užstatą, o nuosprendis jai bus paskelbtas kovo 12 d. Anot „The Times“, ji neigia jai pateiktus kaltinimus.
