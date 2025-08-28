Berniukas 7 metus valgė tik bulves: štai kuo tai baigėsi

Lennie Sartin, gyvenantis Stanford-le-Hope mieste (Esekse), iki 18 mėnesių amžiaus dar bandė įvairius produktus, bet vėliau visiškai atsisakė ragauti vaisius ar daržoves. Vos apie juos pagalvojęs, pasijusdavo blogai. Per septynerius metus jis suvalgė apie 2,5 tūkst. bulvių patiekalų, o jo tėvai Kayleigh (34 m.) ir Lewis buvo priblokšti sūnaus įpročių.
„Devynis kartus iš dešimties, kai paklausdavau, ką jis nori vakarienei, atsakymas būdavo tas pats – kepta bulvė. Ir tik su pupelėmis bei sūriu, niekada kitaip“, – pasakojo berniuko mama.
Iš pradžių šeima pernelyg nesijaudino – atrodė, kad bulvės gana sveikas produktas, be to, Lennie daug sportavo ir buvo fiziškai aktyvus. Vis dėlto berniukas nuolat jautėsi pavargęs: eidavo miegoti jau 19 valandą, skųsdavosi negalintis ramiai nulaikyti kojų.
Mama ėmė nuogąstauti, kad tai gali būti paveldėta savybė – jos brolis Connor vaikystėje taip pat valgydavo tik „KFC“ maistą ir spurgas.
„Nusivedžiau jį pas pediatrą, kuris pasakė, kad dėl visko kalta mityba, bet kai tik bandydavau pasiūlyti kitokio maisto, jis tuoj pat pradėdavo springti. Pietums jis valgydavo tik šviesios spalvos produktus, kartais bulvių vaflius, tačiau pagrindiniai jo vakarienės patiekalai beveik visada būdavo kepta bulvė“, – sakė mama.
Galiausiai Kayleigh nusprendė kreiptis pagalbos į kognityvinės elgesio hipnoterapijos specialistą Davidą Kilmurry. Vos po dviejų valandų hipnozės seanso įvyko netikėtas lūžis.
„Perskaičiau apie kitą berniuką, kuriam Davidas padėjo įveikti maisto maniją, ir nusprendžiau užsirašyti pas jį. Davidas pasakė, kad Lennie turi maisto fobiją. Tai visiškai paaiškino jo elgesį – juk beveik visą savo gyvenimą jis praleido valgydamas tik bulves.
Jis taip pat pridūrė, kad ta nuolat judanti koja buvo natūrali organizmo reakcija, rodanti maistinių medžiagų trūkumą. Buvo neįtikėtina – vos po vieno hipnozės seanso Lennie sugebėjo paragauti daugiau maisto produktų, tokių kaip braškės ar bananai.
Atrodė, kad baimė kitokiam maistui tiesiog išnyko. Mano tėtis, kuris mato jį tik kas kelias savaites, net pastebėjo, kad Lennie paaugo. O dar visai neseniai jis įveikė 5 kilometrų bėgimą parke ir net pagerino savo geriausią laiką dviem minutėmis“, – pasakojo berniuko mama.
