Nuo tilto Vilniuje nukritus 12-mečiui vaiko teisių gynėjai pateikė daugiau detalių

„Jau turėjome galimybę išklausyti vaiką“
2025-10-10 11:28
Berta Banytė

Ketvirtadienį Vilniuje, nuo tilto Žirmūnuose, nukritus 12-mečiui berniukui vaiko teisių gynėjai pateikė daugiau detalių apie įvykį. Jie teigė jau turėję galimybę išklausyti vaiką bei pabendrauti su jo tėvais.

Nuo tilto Vilniuje nukritus 12-mečiui vaiko teisių gynėjai pateikė daugiau detalių / Asociatyvi freepik nuotr.

Spalio 9-ąją, prieš vidurdienį, specialiosios tarnybos sulaukė pravažiuojančio vairuotojo skambučio. Kaip teigta, nuo tilto į Nerį nukrito 12-metis. Netrukus kiti įvykio liudininkai pranešė pastebėję šlapius pėdsakus, vedančius link Šeimyniškių gatvės. Į įvykio vietą atvykusios pajėgos surado berniuką. Jis buvo perduotas medikams, nes patyrė sužalojimų.

Penktadienį portalo kauno.diena.lt žurnalistai kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) atstovus. Jie tvirtino, kad iki šio atvejo vaiko teisių gynėjų pagalbos šeimai nebuvo prireikę.

Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo Gedo Batulevičiaus teigimu, šiuo metu vaiką prižiūri medikai, juo rūpinasi tėvai. „Tikimės, jog pagalba ir rūpestis vaikui padės kuo greičiau pasveikti bei atstatyti emocinius resursus“, – sakė pašnekovas.

Pasak G. Batulevičiaus, informaciją apie minimą įvykį vaiko teisių gynėjai gavo iš policijos bei vaiko ugdymo įstaigos ir nedelsiant reagavo. 

„Jau turėjome galimybę išklausyti vaiką, pabendravome su tėvais. Kai tik leis aplinkybės, vertinsime vaiko situaciją šeimoje, spręsime, kokia pagalba galėtų padėti vaikui ir šeimai įveikti esamus sunkumus ir šią pagalbą inicijuosime“, – patikino Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas, pridurdamas, kad vaiko teisių gynėjų iniciatyva pagalbą vaikui ir šeimai teikia socialiniai partneriai.

„Mūsų darbo praktika rodo, jog vienos ar vienodos priežasties, lemiančios jaunuolių pasirinkimus nevilties akimirką nėra. Tai gali būti ir per laiką susikaupę išgyvenimai, ir momentinis sprendimas“, – paklaustas apie galimą pastarojo įvykio versiją tarstelėjo G. Batulevičius.

Ypač paaugliams reikalingas ypatingas artimiausios aplinkos žmonių dėmesys, empatija ir rūpestis, kuris drąsintų kalbėtis, išsakyti savo jausmus.

Pašnekovas akcentavo, kad ryšio šeimoje reikšmė yra vaiko saugumo pamatas. „Kiekvienam vaikui labai svarbu jausti šalia esančių žmonių supratingumą ir palaikymą. Ypač paaugliams reikalingas ypatingas artimiausios aplinkos žmonių dėmesys, empatija ir rūpestis, kuris drąsintų kalbėtis, išsakyti savo jausmus – visa tai gali apsaugoti vaiką nuo jautrių ir skaudžių situacijų“, – patarė Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas.

Kilus klausimų, VVTAĮT kviečia žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. 

Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

