 Kur dabar susisprogdinti kartu grasinusios moters dukrelė? Pavojaus ženklų šeimoje būta ir anksčiau

Kur dabar susisprogdinti kartu grasinusios moters dukrelė? Pavojaus ženklų šeimoje būta ir anksčiau

2025-10-21 17:19
Berta Banytė

Į Sakalo Sodų 1-ąją gatvę Šiauliuose sekmadienį sulėkus specialiosioms tarnyboms, moteris, kaip įtariama, grasinusi susisprogdinti name kartu su vos dvejų metų dukrele, buvo perduota medikams. Vaiko teisių gynėjai atviri – šeimai jų pagalbos buvo prireikę ir anksčiau.

Kur dabar susisprogdinti kartu grasinusios moters dukrelė? Pavojaus ženklų šeimoje būta ir anksčiau
Kur dabar susisprogdinti kartu grasinusios moters dukrelė? Pavojaus ženklų šeimoje būta ir anksčiau / Asociatyvi S. Lisausko/BNS, freepik nuotr.

Kaip jau rašyta, Šiaulių apskrities policijos pareigūnai, spalio 19-ąją gavo šiurpą keliantį iškvietimą – namuose moteris atsuko dujų balioną ir užkūrė židinį. Įtarta, kad ji ketina sukelti sprogimą. Pro langą į namą tądien patekę ugniagesiai gelbėtojai įleido policininkus ir medikus. 

Viduje buvo 1978 metais gimusi moteris su 2023 metais gimusia mergaite. Motina atsisakė tikrintis blaivumą. Ją išsivežė medikai.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Šiaulių apskrities skyriaus patarėjos Larisos Paurienės, apie šį atvejį vaiko teisių gynėjai sužinojo iš policijos ir reagavo nedelsiant. „Šiuo metu svarbiausia, kad vaikas yra saugioje aplinkoje, juo tinkamai pasirūpinta. Vertiname įvykio aplinkybes. Labai svarbu įvertinti šeimoje iškilusius iššūkius bei suteikti visapusišką pagalbą, kuri padėtų sunkumus įveikti greičiau“, – tvirtino pašnekovė.

Labai svarbu įvertinti šeimoje iškilusius iššūkius bei suteikti visapusišką pagalbą, kuri padėtų sunkumus įveikti greičiau.

L. Paurienės teigimu, šeimai vaiko teisių gynėjų pagalbos buvo prireikę ir anksčiau – buvo teikiamos socialinių partnerių paslaugos. „Svarbu žinoti, kad, kai šeima susiduria su sunkumais, dedamos visos pastangos jai padėti ir išsaugoti vaiką šeimoje užtikrinant vaiko saugumą ir pagalbą tėvams. Vaiko teisių gynėjai inicijuoja pagalbą ir nukreipia šeimą į socialinius partnerius – socialinių paslaugų centrus, krizių centrus, psichologus ir panašiai, kad šie teiktų paslaugas ir padėtų tėvams įveikti emocinius ir kitokius sunkumus“, – aiškino VVTAĮT Šiaulių apskrities skyriaus patarėja.

L. Paurienė pridūrė, kad kiekvienas vaikas turi teisę augti saugus, sveikas ir laimingas. O tėvai yra pirmieji ir svarbiausi žmonės vaiko gyvenime, todėl jų atsakomybė – su meile rūpintis vaiko gerove, užtikrinti jo saugumą ir sveikatą, suteikti rūpestingą ir harmoningą aplinką. „Tik tokiomis sąlygomis vaikas gali visapusiškai ir darniai vystytis. Tačiau pasitaiko atvejų, kai šeimos susiduria su įvairiais iššūkiais ir joms prireikia vaiko teisių gynėjų ar kitų specialistų pagalbos“, – pripažino pašnekovė.

Kilus klausimams, žmonės kviečiami pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 8 800 10 800. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Šiauliai
grasinimas susprogdinti namą
mama su mergaite
vaiko teisių gynėjai
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
dūris į nugarą
socialinės problemos dėl politikų pasinešimo į asocialią politiką . Jau senai stebiu jų "lenktynes "ciniško elgesio plotmėje . Net neabejoju,kad tai kyla iš noro įtikt juos iškėlusiems , kur kas galingesniems . O kaip tada žmogui išgyvent ,kai nuolat ,iš kiekvieno čiaupo girdis panegyrika žmogaus teisėms , visi tik dedasi aršiais /žiauriais kovotojais už žmogaus teises. O realybėje apie žmogų tie "pašvęstieji " juk pastoviai tarsi špygą kišenėj ...
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų