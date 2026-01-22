 Dėl katės mirties nedarbingumo pažymėjimą turėjęs vyras neteko darbo, bet prisiteisė 40 tūkst. eurų

2026-01-22 21:02
Parengta pagal užsienio spaudą

Automobilių meistrą atleido iš darbo po to, kai jis pristatė nedarbingumo pažymėjimą dėl katės mirties.

Tai atsitiko Suomijoje, o apie šį įvykį praneša „Italehti“.

Darbdavys nekreipė dėmesio į vyro būseną, kuris sunkiai išgyveno augintinio netektį. Nepaisant to, kad vyras turėjo nedarbingumo pažymėjimą, jam buvo liepta nedelsiant grįžti į darbą.

Vyras nusileido darbdaviui ir grįžo į darbą. Vis dėlto vėliau dėl konflikto su viršininku jis liko be darbo.

Tada automobilių meistras kreipėsi į teismą ir prieš darbdavį padavė ieškinį. Teisėjas palaikė ieškovą, pripažindamas, kad priežastys atleisti vyrą iš darbo buvo išgalvotos.

Teismas atsakovo kompaniją įpareigojo vyrui išmokėti maždaug 40 tūkstančių eurų kompensaciją. Į šią sumą įeina penkių mėnesių atlyginimas, nedarbingumo pažymėjimo apmokėjimas ir 10 tūkstančių eurų už diskriminaciją.

Ieškovas iki teismo sprendimo neišgyveno – pinigai buvo priteisti paveldėtojams. Turku miesto apylinkės teismas sprendimo nepakeitė – atsisakė peržiūrėti bylą.

