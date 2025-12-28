Teismas: tyrimas dėl korupcija įtarto teisėjo Kaminsko pradėtas pagrįstai, kompensacija nepriklauso

Panaikinus įtarimus itin didelio masto teisinės korupcijos byloje, teisėjas A. Kaminskas iš valstybės reikalavo priteisti jam 95 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
„Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo A. Kaminsko baudžiamasis persekiojimas pradėtas esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, jog asmuo padarė nusikaltimą“, – praeitą savaitę paskelbė teisėjo ieškinį valstybei išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Valstybei šioje civilinėje byloje atstovavo Teisingumo ministerija, ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos vykdžiusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir tyrimą kontroliavusi Generalinė prokuratūra.
Teisėja Aušra Mazaliauskienė savo sprendime konstatavo, kad buvo pakankamai duomenų, leidusių pagrįstai manyti, jog A. Kaminskas galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, nes nenustatyta, kad įtarimas buvo pareikštas nepagrįstai, taip pat nenustačius, kad laikinas sulaikymas buvo neteisėtas ir neproporcingas.
„Nesant pagrindo pripažinti neteisėtais ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro veiksmus, taip pat konstatuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro bendrosios rūpestingumo ir atidumo pareigos pažeidimo, todėl ieškovo argumentai ir nurodytos aplinkybės dėl žalos atsiradimo savaime nesuponuoja valstybei žalos atlyginimo (…). Dėl to ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų atmetamas kaip nepagrįstas ir neįrodytas“, – paskelbė teisėja A. Mazaliauskienė.
Tapo įtariamuoju korupcijos byloje
Teisėjas A. Kaminskas į teisėsaugos akiratį pateko dar 2018 – 2019 m.
2019 m. vasarį teisėsauga sulaikė 8 teisėjus, penkis advokatus, taip pat tuometinį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėją – korupcijos byloje vienu metu sulaikyti 26 asmenys. Įtarimų šioje byloje sulaukė ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Dauguma tąkart sulaikytų teisėjų, advokatų ir kitų asmenų vėliau buvo pripažinti kaltais, sulaukė nuosprendžių.
Teismo dokumentuose rašoma, kad 2018 m. gruodį tuometis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis 2018 m. gruodžio 12 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo A. Kaminsko galimo piktnaudžiavimo. Kitų metų vasarį prezidentė Dalia Grybauskaitė dekretu sustabdė teisėjo įgaliojimus ir sutiko jį patraukti baudžiamojon atsakomybėm. Toks leidimas buvo reikalingas, nes teisėjai Lietuvoje turi neliečiamybę baudžiamajam persekiojimui.
Jau kitą dieną po prezidentės dekreto STT Vilniaus valdybos nutarimu nutarta laikinai sulaikyti teisėją, A. Kaminskas buvo sulaikytas ryte, savo paties kabinete.
Nagrinėjant bylą dėl galimos neturtinės žalos atlyginimo Vilniaus miesto apylinkės teisme, A. Kaminskas buvo apklaustas. Jis teigė, kad buvo šokiruotas, kai buvo atliekama krata, paimtas kompiuteris, telefonas, jis išvestas į lauką. Krata atlikta ir automobilyje, bet nieko nebuvo paimta.
STT atliko apklausą, pareiškė įtarimą, teisėjas nuo pat pradžių davė paaiškinimus, parodymus, tačiau po apklausos buvo pranešta, kad yra sulaikomas ir išvežamas į Švenčionis.
Pareiškus įtarimus teisėjui, jam buvo uždrausta bendrauti su 65 asmenimis. Ikiteisminis tyrimas teisėjo byloje vyko trejus metus.
Vilniaus apygardos teismas savo nutartyje yra pažymėjęs, kad šis ikiteisminis tyrimas, kuriam A. Kaminskas sulaukė įtarimų, vertinamas kaip ypatingai sudėtingas bei didelės apimties ir nėra pagrindo tvirtinti, kad tyrimo metu buvo nepagrįstai delsiama atlikti būtinus proceso veiksmus.
Kalba apie 1 tūkst. eurų užmokestį
Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad teisėjas A. Kaminskas du kartus susitiko su advokatu Drąsučiu Zagrecku. Pastarasis teisinės korupcijos byloje buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes bendradarbiauja su teisėsauga ir padėjo atskleisti korupcinius nusikaltimus.
Per pirmą susitikimą 2018 m. gruodį šalia Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato Žygimantų gatvėje D. Zagreckas perdavė teisėjui A. Kaminskui lapą su informacija apie skundus pateikusius asmenis bei Vilniaus apygardos administraciniame teisme keturias administracines bylas nagrinėjančius teisėjus.
Per susitikimą advokatas teiravosi, ar teisėjas galės paveikti Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjus, kad šie dėl keturių užsieniečių priimtų palankius teismo sprendimus ir panaikintų Migracijos departamento sprendimus dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.
„Šio susitikimo metu teisėjas A. Kaminskas patikino, kad D. Zagrecko užduotį suprato, taip pat su D. Zagrecku aptarė ir analizavo, kaip į teisėjo A. Kaminsko neteisėtą poveikį galėtų reaguoti viena iš D. Zagrecko pateiktoje informacijoje nurodytų teisėjų, aptarė susijusią su neteisėtu poveikiu informaciją apie dalį bylų nagrinėjančius teisėjus M. P. ir H. S.“ – rašoma teisėsaugos dokumentuose.
Vėliau A. Kaminskas informavo advokatą D. Zagrecką, kad neturi galimybių paveikti kolegas teisėjus.
Per ikiteisminį tyrimą taip pat buvo užfiksuota, kad D. Zagreckas susitars ir duos 1 tūkst. eurų kyšį teisėjui A. Kaminskui, kad šis paveiks kolegas. Tačiau D. Zagreckas piniginio atlygio teisėjui neperdavė.
Panaikinus įtarimus, prezidentui Gitanui Nausėdai atnaujinus įgaliojimus ir A. Kaminskui grįžus į darbą, už nušalinimo laikotarpį jam buvo sumokėtas 135 tūkst. eurų atlyginimas.
Teisėjo A. Kaminsko elgesys ir susitikimai neliko be atgarsio teisėjų bendruomenėje – 2022 m. rugpjūtį Teisėjų etikos ir garbės komisija iškėlė drausmės bylą.
Drausmės byla jam iškelta įvertinus, jog nustatytas teisėjo elgesys nėra suderinamas su geru teisėjo vardu – teisėsauga surinko duomenų apie galimą neformalų A. Kaminsko bendravimą su advokatu, apie poveikio kitiems teisėjams darymą.
Taip pat buvo nustatyta, kad A. Kaminskas nenusišalino nuo vienos iš savo nagrinėtų bylų, kurioje bandyta daryti neteisėtą poveikį teismui, taip nesilaikydamas teisingumo ir nešališkumo principų bei pažemino teisėjo vardą, pakenkė teisminės valdžios autoritetui.
Teisėjų garbės teismas konstatavo, kad A. Kaminsko elgesys nesuderinamas su geru teisėjo vardu, kenkia teismo autoritetui, žemina teisėjo vardą.
Buvo nuspręsta, kad teisėjas pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas, tačiau Teismų įstatyme nustatyta senaties termino pabaiga eliminuoja drausminės atsakomybės taikymo teisėjui galimybę. Senaties terminas – treji metai, tuo metu pažeidimai galėjo būti padaryti 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį ir vasarį.
STT ir prokuratūra pretenzijas atmetė
Ikiteisminį tyrimą minėto teisėjo byloje atlikusi STT ir šį tyrimą kontroliavusi prokuratūra, taip pat Teisingumo ministerija joms reiškiamas pretenzijas atmetė.
Šios institucijos teigia, kad A. Kaminskas galėjo patirti tam tikrus neigiamus išgyvenimus, tačiau teisėtai vykdyto proceso metu patirti neigiami išgyvenimai negali būti pripažinti neturtine žala.
STT ir prokuratūra teisme dėl žalos atlyginimo priminė Teisėjų garbės teismo 2023 m. vasario 15 d. sprendimą, jam konstatuota, kad teisėjo elgesys, dėl kurio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nesuderinamas su geru teisėjo vardu ir kenkia teismo autoritetui bei žemina teisėjo vardą.
„Akivaizdu, kad būtent paties ieškovo elgesys ne tik sudarė prielaidas ikiteisminio tyrimo pradėjimui, bet ir nulėmė jo bei jo artimųjų patirtus neigiamus išgyvenimus“, – teigė Teisingumo ministerija.
Atsakovės taip pat priminė, kad teisėjui inkriminuota nusikalstama veika buvo tiriama ikiteisminiame tyrime, kuriame įtarimai buvo pareikšti 40 asmenų, buvo tiriama virš 140 nusikalstamų veikų, didžioji dalis buvo susijusi su korupcija. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl teisėjų, teisėjo padėjėjo, praktikuojančių advokatų, advokato padėjėjo bei kitų asmenų bendrininkaujant, veikiant organizuotose grupėse galimai padarytų korupcinio pobūdžio apysunkių, sunkių nusikaltimų.
Nusikaltimams ištirti, įrodymams surinkti ir įvertinti, pašalinti visas abejones dėl faktinių aplinkybių, buvo reikalingas pakankamas laiko tarpas, ikiteisminio tyrimo eigą sąlygojo ne prokuroro neveikimas, bet objektyvios aplinkybės.
