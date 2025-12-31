Teismas leido iš Gedimino Žiemelio įmonės reikalauti 6,1 mln. eurų

Kaip pirmadienį per „Nasdaq“ Talino biržą paskelbė „Hepsor“, Harju apygardos teismas nusprendė, kad jos iš dalies valdoma įmonė „Hepsor 113“ turėjo teisę nutraukti sutartį su NCA, kuri Taline planavo atidaryti kliniką bei nuomojosi patalpas iš „Hepsor“.
Estijos teismas gruodžio 19-ąją patvirtino bankrutuojančios G. Žiemelio įmonės kreditorių sąrašą, kuriame „Hepsor 113“ 6,09 mln. eurų reikalavimas įtrauktas į pirmos eilės sąrašą.
Dalis šios sumos – 2,95 mln. eurų – teismo sprendimu, yra negalutinė ir ateityje gali sumažėti. Be to, kaip teigiama pranešime, visas „Hepsor 113“ reikalavimas yra užtikrintas įkeistu turtu, kurį nuomotose patalpose paliko NCA.
Pažymima, kad teismo sprendimas dar neįsigaliojo.
Pirmasis apie tai antradienį paskelbė portalas „Verslo žinios“.
Kaip rašė BNS, teisinis ginčas kilo po to, kai NCA 2023 metų rugsėjį buvo priversta apleisti naują pastatą Taline, „Hepsor 113“ vienašališkai nutraukus nuomos sutartį ir apkaltinus NCA nemokant už nuomą ir kitas paslaugas.
Estijos žiniasklaida pernai skelbė, jog klinika buvo iškraustyta iš pastato, o jos darbuotojams neleista įeiti į vidų ar pasiimti iš patalpų daiktų.
„Hepsor P113“ nutraukė beveik 3,6 tūkst. kv. metrų ploto patalpų nuomos sutartį su NCA dėl esminio pažeidimo, turėjo reikalavimų dėl nuomos mokesčio ir „kitų pretenzijų“.
Didžioji dalis „Novel Clinic Assets“ akcijų priklauso Lietuvos įmonei „Concept 4 Clinic“, kurios vienintelė akcininkė yra „Pharmasanta Group“, o jos galutinis naudos gavėjas – 67 proc. akcijų netiesiogiai valdantis G. Žiemelis, kontroliuojantis Airijoje registruotą aviacijos verslo grupę „Avia Solutions Group“ (ASG).
Grupė valdo daugiau nei 200 orlaivių parką, jai priklauso virš 100 antrinių įmonių 68 šalyse, joje dirba apie 12 tūkst. darbuotojų.
