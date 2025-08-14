Po paauglio išpuolio prieš mokytoją – tūkstantiniai nuostoliai tėvams

Prieš beveik du metus pamokos metu užfiksuoti vaizdai sukrėtė visą pedagogų bendruomenę. Mokytoją sumušė tuo metu vos 14-os buvęs mokinys. Jis mokytoją puolė dėl paimto telefono. Pedagogas vaiką drausmino net kelis kartus, tačiau jam nepaklusus nusprendė telefoną atimti.
„Šios istorijos kenkia žmonių, mokytojų pasiruošimui dirbti mokykloje, jaunimas bijo šito. Tu gali būti apkaltintas ir neturėsi galimybės išsiteisinti“, – anksčiau kalbėjo Šiaulių mokytojų profsąjungos atstovė Daiva Rozgaitė-Udrienė.
Po išpuolio mokytojas į darbą gimnazijoje greit nesugrįžo. Vyras patyrė didžiulį šoką, sušlubavo sveikata. Teko kreiptis į psichologus. Maža to, smurtaujančio paauglio tėvai dėl incidento kaltino mokytoją. Trumpai tariant, savo vaiką bandė paversti auka.
„Viso proceso metu buvo ne tik neigiama kaltė, bet buvo gana aštriai ir kritiškai pasisakoma mokytojo atžvilgiu, kad jis nesiėmė tinkamų priemonių, jog jis kaip mokytojas turėjo įvertinti vaiko elgesį ir numatyti, kad vaikas gali smurtauti“, – nurodė mokytojo advokatas Ramūnas Dobrovolskis.
Dėl smurto prieš mokytoją nepilnametis negalėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, tačiau žalą mokytojui teismas priteisė. Mokinio tėvai turės atlyginti 7 tūkstančius eurų. Į šią sumą įeina gydymo paslaugos, išlaidos advokatui, neturtinė žala.
„Nutarė ieškinį tenkinti iš dalies ir ieškovui iš atsakovo, o šiam neturint pinigų, lygiomis dalimis iš nepilnamečio tėvų priteisė 369,46 Eur turtinės žalos, taip pat 2 000 Eur neturtinės žalos“, – šnekėjo Šiaulių apylinkės teismo pavaduotoja Jurga Žulpė.
Teismas iš mokinio tėvų bylinėjimosi išlaidas priteisė ir gimnazijai. Užstodami savo vaiką, tėvai kaltino mokyklą, tačiau to įrodyti jiems nepavyko. Priešingai – dėl nederamo elgesio teismas pirštu bedė į tėvus.
„Teismas nustatė, kad tėvai nuo pat jauno vaiko amžiaus, nuo 4 klasės, nedėjo pakankamai priemonių į vaiko ugdymą, skiepijimą vertybių“, – aiškino R. Dobrovolskis.
„Vaikui taip nepasisekė, aš tai sakau – nepasisekė iš tikrųjų. Jam nepasisekė – normalus bernas, įsivaizduoju, galėtų gyventi puikiai, bet labai didelė meilė kartais irgi užmuša tam tikras pareigas“, – kalbėjo Šiaulių mokytojų profsąjungos atstovė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pedagogų bendruomenė džiaugiasi, kad mokytojas nepabūgo ir savo orumą bei tiesą įrodė teisme. Tiesa, anot profsąjungos, mokytojai tokiose situacijose iš valstybės negauna jokios teisinės pagalbos, o jos trūksta, ypač streso būsenoje.
„Mokytojas nepabijojo, kreipėsi į profsąjungas ir tikrai mes padėjome – iš savo nario pinigų, galima sakyti, starteris įvyko“, – pabrėžė D. Rozgaitė-Udrienė.
Anot mokytojų profesinės sąjungos, teismai mokykloje paliečia visą bendruomenę. Išbalansuoja tiek mokinių, tiek ir mokytojų darbą, kelia didelį susirūpinimą tėvams.
Naujausi komentarai