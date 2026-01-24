Mergina į eskorto paslaugų portalą įkėlė intymias tėvo meilužės nuotraukas

Apie tai rašo „Daily Mail“.
Eleanor tėvas Geoffas Brownas meilužę susirado, kai dukrai buvo 14 metų. Netrukus jo žmona Sarah Brown sužinojo apie vyro neištikimybę. Nors pora nusprendė neišsiskirti, Sarah visą laiką pyko ant jos šeimą norėjusios sugriauti moters.
Praėjus dvylikai metų, ji sužinojo, kad jos buvusios konkurentės vyras ėmėsi sėkmingo verslo. Sarah tai labai supykdė ir ji nutarė atkeršyti.
Motinai į pagalbą atėjo Eleanor. Ji į eskorto paslaugų portalą įkėlė tėvo buvusios meilužės nuotraukas, kurias buvo išsaugojusi Sarah. Kontaktams buvo nurodytas buvusios meilužės dabartinio vyro telefono numeris.
Praėjus vos pusvalandžiui po registracijos vyras gavo 14 žinučių ir sulaukė aštuonių skambučių iš norinčių užsisakyti jo žmonos paslaugas. Įpykęs vyras kreipėsi į policiją.
2024-ųjų metų spalio mėnesį Eleanor buvo nuteista laisvės atėmimo bausme. Mergina jau išėjo į laisvę ir pareiškė, kad nesigaili to, ką padarė. Pasak Eleanor, ji pakeistų tik vieną dalyką – atsikratytų telefono, kuris tapo pagrindiniu įkalčiu prieš ją.
