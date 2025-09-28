„Oktoberfeste“ nufilmuotas kūdikis sukėlė tikrą cunamį

Sekmadienį šis vaizdo įrašas platformoje „Instagram“ buvo surinkęs daugiau nei 380 tūkst. patiktukų, tačiau dauguma komentuotojų buvo labai kritiški ir atkreipė dėmesį į stresą ir triukšmą, kurį vaikas, atrodo, patiria sausakimšame alaus paviljone Vokietijoje vykstančiose kasmetinėse „Oktoberfesto“ išgertuvėse.
Nepritariančiųjų nuomone, it virusas išplitęs vaizdo įrašas, socialiniuose tinkluose pasirodęs su prierašu „ramus savaitgalis su tėčiu“, pažeidžia vaiko teisę į privatumą, o aplinkiniai suaugusieji rodo blogą pavyzdį, supažindindami vaikus su girtuokliavimo kultūra.
Ketvirtadienį paskelbtame vaizdo įraše, kuris, regis, buvo tą pačią dieną nufilmuotas „Oktoberfeste“, matyti, kaip vaikas perpildytoje alaus palapinėje stovi ant stalo ir iškliukina buteliuką pieno.
Vaiką drąsina tradiciniais bavariškais rūbais vilkintis vyras, kuris buteliuką laiko prikišęs vaikui prie burnos. Ant suolų aplink vaiką sėdintys žmonės juokiasi, džiūgauja ir ploja, o kai kurie šią sceną filmuoja ir fotografuoja.
Ruošiame mažametį girtuokliauti.
„Tas vargšas vaikas... visiškai neatsakinga leisti nepažįstamiems žmonėms jį filmuoti, vestis jį į aplinką, kurioje didelis triukšmas, pilna girtų žmonių ir tvyro alkoholio tvaikas“, – rašė vienas komentatorius.
„Ruošiame mažametį girtuokliauti. Puikūs tėvai, puikūs pavyzdžiai, kaip elgtis su alkoholiu“, – rašė kitas. Keli komentatoriai ragino įsikišti vaikų teisių apsaugos tarnybas.
„Tėvui turėtų būti gėda – taip pat ir tiems, kurie paskelbė šį vaizdo įrašą“, – rašoma kitame komentare. Daugelis internautų pabrėžė, kad svarbu apsaugoti vaikų asmenines teises, ir teigė, kad internete neturėtų būti dalijamasi jokiais, ypač nepažįstamų asmenų darytais vaikų įrašais.
Tačiau kitiems vartotojams šis vaizdo įrašas pasirodė juokingas, ypač dėl to, kad mažylis faktiškai pažeidė „Oktoberfesto“ taisyklę: lankytojus, kurie stovi ant stalų ir yra raginami vienu ypu išgerti savo alų, paprastai išveda apsaugos darbuotojai.
