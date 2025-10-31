 Pakrantėje rastos Pirmojo pasaulinio karo karių žinutės

2025-10-31 16:43
Eglė Radušytė (LNK)

Vandenynai gali išmesti ir laiškų iš praeities. Australijos pakrantėje rastos žinutės, kurias rašė dar Pirmojo pasaulinio karo kariai.

Pakrantėje rastos Pirmojo pasaulinio karo karių žinutės / LNK stop kadras

Kai renki šiukšles, gali rasti, ko visai nesitikėjai. Taip nutiko australų Brownų šeimai – pietvakarių Australijos pakrantėje aptiko seną butelį. Jo viduje – linksmi laiškai, pieštuku rašyti dviejų karių: 27-erių Malcolmo Neville’io ir 37-erių Williamo Harley’io.

„Kai parsivežėme butelį namo, galvojau padaryti skylę kamštyje ir butelį apversti, kad ištekėtų vanduo, bet įkišus smeigtuką kamštis iškrito pats. Butelį pastatėme ant palangės kelioms dienoms, kad pradžiūtų, ir pamačiau: vienas laiškas gana sausas, galėčiau ir ištraukti. Nė nesvajojome, kad įskaitysime žodžius“, – kalbėjo radėja Deb Brown.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Karius plukdantis laivas 1916 metais išplaukė į Europos vakarų frontą. Žinutėse eiliniai linkėjo: „Tegul radėjas būna sveikas, kaip mes.“ Kitas mamai juokais rašė: „Maistas kol kas labai geras, išskyrus vieną valgį, kurį nuskandinome vandenyne.“

LNK stop kadras

Deja, Malcolmas žuvo mūšyje po metų. Williamas, dukart sužeistas, karą išgyveno, bet mirė 1934-aisiais nuo vėžio. Karių šeimos jau informuotos ir buvo sujaudintos radinio.

„Tai labai emocinga – pradžiuginome šeimas. Vienas iš tolimų giminaičių atvyksta susitikti su mumis – ketino pats atsiimti laišką, bet suprato, kad užtruks, tad išsiųsime jam jį paštu“, – šnekėjo D. Brown.

Radėjai įtaria: butelis ilgai neplaukiojo. Turbūt dar prieš šimtmetį įstrigo kur nors kopose, o dabar didžiulės bangos jį paplovė.

