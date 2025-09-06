Prievartautojas inscenizavo savo dingimą ir slapstėsi valgydamas uogas ir gerdamas lietaus vandenį

Apie tai rašo „Sky News“.
2022-aisiais metais Jamesas Clacheris atsidūrė teisme. Jis buvo įtariamas dviejų moterų išprievartavimu. Tačiau netrukus J. Clacheris dingo. Vyro automobilį rado paliktą netoli kalvos Škotijoje. Automobilio viduje buvo paliktas priešmirtinis raštelis.
Policijos pareigūnai apylinkėse ieškojo prievartautojo, tačiau nerado. Tada pareigūnai nusprendė, kad vyro dingimas – inscenizacija, o nusikaltėlis yra gyvas.
Po dvejų metų policija susekė J. Clacherį Ispanijoje. Nusikaltėlį suėmė paplūdimyje 2024-ųjų metų gegužės mėnesį. Kai J. Clacherį vežė atgal į Didžiąją Britaniją, vyras pasakojo, kad kurį laiką jis iš tiesų gyveno tarp kalvų, maitinosi uogomis ir iš balų gėrė lietaus vandenį.
Pasak nusikaltėlio, iš pradžių jis slapstėsi Škotijoje, vėliau pasiekė Angliją, sunkvežimiu nukeliavo į Prancūziją, o iš jos dviračiu numynė iki Ispanijos.
Ispanijoje J. Clacheris susipažino su neabejingu vyru, kuris padėjo jam rasti darbą ir būstą.
Saugodamasis policijos, moterų prievartautojas planavo bėgti į Maroką, tačiau nesuspėjo.
