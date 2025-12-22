 Savaitgalį Klaipėdos apskrityje ir Plungės rajone – sustiprinta eismo saugumo kontrolė

2025-12-22 13:42
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Savaitgalį Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai, kartu su Šiaulių apskrities kelių policijos pareigūnais vykdė sustiprintą eismo saugumo kontrolę uostamiesčio, Klaipėdos bei Plungės rajonų keliuose.

Savaitgalį Klaipėdos apskrityje ir Plungės rajone – sustiprinta eismo saugumo kontrolė / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Iš viso patikrintos 3253 transporto priemonės, nustatyta penkiolika įvairių Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų.

Keturi vairuotojai buvo neblaivūs, dar du – ne tik padauginę alkoholio, bet ir vairavo neturėdami tam teisės. Teisės vairuoti neturėjo dar vienas pareigūnų patikrintas vairuotojas, o penki – nesegėjo saugos diržų. Aštuoniolika vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.

Pareigūnai primena, kad sustiprinta eismo saugumo kontrolė bus vykdoma visomis švenčių dienomis – jokiu būdu nevairuokite išgėrę ir neleiskite to daryti kitiems, būkite atidūs ir tolerantiški keliuose.

Šiame straipsnyje:
policija
eismo saugumas
kontrolė

