Klaipėdos viešojo transporto kontrolieriai tikrins vairuotojų blaivumą

Pirmadienį popiet Kretingos gatvėje, netoli naujosios Tauralaukio mokyklos, 14 maršruto miesto autobusas rėžėsi į prieš jį ta pačia kryptimi važiavusį lengvąjį automobilį. Autobuso priekis gerokai nukentėjo, nemenkai kliuvo ir lengvajam automobiliui.
33 metų lengvojo automobilio vairuotojai prireikė pagalbos dėl galvos sumušimo.
Policininkai išsiaiškino, kad įvykio metu vairuotojas buvo išgėręs, alkoholio matuoklis rodė daugiau nei dvi promiles.
Po šio įvykio viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ nusprendė imtis griežtesnių kontrolės priemonių.
„Pagal policijos pateiktą informaciją, įvykį sukėlęs vairuotojas buvo sulaikytas, vyksta tyrimas. Pirmiausia linkime kuo greičiau pasveikti nukentėjusiajai ir dėkojame į įvykį operatyviai sureagavusioms tarnyboms. Nors už vairuotojų alkoholio kontrolę yra atsakingas pats vežėjas, kartu su vežėjais imsimės papildomų veiksmų, kad ateityje tokios situacijos nepasikartotų“, – nurodė „Klaipėdos keleivinis transportas“.
Suintensyvinome kontrolės veiksmus visuose autobusuose.
Šios įstaigos direktorius Gintaras Neniškis teigė, kad tokios patikros vykdavo ir anksčiau, tačiau retai.
„Visada prevenciškai tikrindavome, tačiau patikrinimų kiekiai nebuvo dideli. Ypač tuose autobusuose, kur sumontuotos specializuotos sistemos, blokuojančios autobuso variklio darbą, jeigu vairuotojui įpūtus nustatoma alkoholio koncentracija. Tačiau po pirmadienio įvykių, kur būtent tokioje priemonėje apsvaigęs vairuotojas dirbo, įvertinus pošventinę riziką, suintensyvinome kontrolės veiksmus visuose autobusuose“, – sakė G. Neniškis.
Anot pašnekovo, už vairuotojų alkoholio kontrolę tiesiogiai atsakingi vežėjai. Vežėjams nurodyta stiprinti jų įmonėse dirbančių vairuotojų blaivumo kontrolę prieš reisus ir darbo metu.
Neplaninius vairuotojų blaivumo patikrinimus vairuotojų darbo metu vykdys ir „Klaipėdos keleivinio transporto“ kontrolieriai.
„Mes dirbame pagal jų suteiktą įgaliojimą. Todėl paprašėme visų vežėjų vairuotojus apie tai įspėti, nes iš tikrųjų pasitaiko, kad dalis atsisako tikrintis. Jeigu atsisako tikrintis ir turime įtarimų, iš karto įspėjame atsakingą vežėjo asmenį“, – nurodė G. Neniškis.
Dalyje autobusų jau įrengti alkotesteriai, o kartu su vežėjais planuojama šių sprendimų plėtra ir papildomų techninių priemonių diegimas.
