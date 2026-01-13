Instruktorius perspėja: viena klaida žiemą gali baigtis tragedija

Kokias klaidas gyventojai keliuose daro ir kodėl saugus atstumas žiemą privalomas, pasakojo vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas.
– Pagrindinės taisyklės žiemą keliuose. Kas čia keičiasi ir kuo skiriasi kelio danga?
– Vasarą irgi būna tokių kelio dangų. Jeigu kas turi sodybą ar važinėja žvyrkeliais pas gimines į kaimus, tai ten danga panaši į suplūktą sniegą. Žiemą slidesnis kelias reikalauja didesnio dėmesingumo. Reikia stebėti kelio dangą, nes ji nebūna vienalytė – viena gatvė nuvalyta geriau, kita prasčiau. Dėl to svarbu stebėti, kaip danga keičiasi, koks sukibimas, ir viską daryti truputį anksčiau bei tolygiau: ramiau važiuoti, ramiau gazuoti, ramiau sukti vairą, ramiau stabdyti ir visada įvertinti dangą.
– Kokias dažniausias klaidas vairuotojai daro būtent žiemą?
– Pradėkime nuo pat ryto. Pirmiausia, tai nenusivalo langų. Važiuoja su sniego kepurėmis ant stogo, ant variklio dangčio, su apledėjusiais šoniniais ir galiniais langais. Priekinį kartais prasivalo tik tiek, kad matytų plyšelį. Pirmiausia reikia nusivalyti automobilį nuo sniego ir visus langus nuvalyti nuo ledo. Kita dažna klaida – galvojama, kad žieminės padangos yra geriau nei vasarinės ir gali važiuoti kaip nori. Tai tikrai ne. Žiemą reikia važiuoti kaip žiemą.
– Slidi kelio danga ir lenkimas – daugeliui aktualu. Ar šie dalykai suderinami?
– Viską galima suderinti, jeigu daroma su protu. Bet kartais žiema supainiojama su vasara, pasitikima reklamomis, neva žieminės padangos geresnės už vasarines. Tai nėra tiesa. Tai reklaminis triukas. Reikia įsivertinti, ar tikrai žiemiškame kelyje būtina lenkti. Dažnai atliekant lenkimo manevrą pataikoma į sniego košę, automobilį sumėto, vairuotojai tam nepasiruošę – ir tada jau tragedijos.
– Jūsų patarimas – ką daryti, kad kelionė žiemą prasidėtų ir baigtųsi saugiai?
– Dėmesingumas. Padidintas dėmesingumas, daug didesnis nei vasarą. Reikia įvertinti savo galimybes. Nedaryti to, ko nemoki. Kartais žmonės supainioja: jeigu kažką girdėjo, tai ir jis tai moka. Tikrai ne. Jeigu girdėjote, kaip reikia valdyti automobilį jam paslydus, prisiminkite ar bent kartą pabandėte tai padaryti praktiškai. Jeigu ne, tai nebandykite to daryti eisme.
– Ką vairuotojai dažniausiai pamiršta žiemą?
– Jeigu slidu, reikia daryti išvadas. O kokias? Didinti atstumą. Važiuoti laikantis didesnės distancijos, ko pas mus labai nemėgstama. Net kai slidu, žmonės važiuoja prisilipę prie kito automobilio bagažinės. Iš slidumo nedaromos išvados. Yra slidu – vadinasi, didini atstumą, nevažiuoji prisispaudęs, bent jau tiek.
