Vairuotojų įpročiai kelia siaubą: tokie pažeidimai – kasdienybė

Apie tai, kokias klaidas vairuotojai daro dažniausiai, pasakojo „Lietuvos draudimo“ komunikacijos vadovas Saulius Abraškevičius.
– Padarėte apklausą, kurios rezultatai, nors ir kyla klausimas, kiek žmonės sąžiningai prisipažįsta, ką vairuodami negero daro, turbūt nebuvo labai džiugūs?
– Taip, atlikome gyventojų nuomonės tyrimą. Paklausėme vairuojančių gyventojų vieno klausimo – kokį kelių eismo taisyklių pažeidimą jie yra padarę arba padaro dažniausiai. Kaip ir tikėjomės, dažniausiai Lietuvos vairuotojai pažeidžia greičio viršijimo reikalavimą. Tai reiškia, kad 73 proc. apklaustųjų – 7 iš 10, grubiai skaičiuojant – pastaruoju metu bent kartą viršijo greitį.
Kiti dažni nusižengimai: parkavimas draudžiamose vietose (38 proc.), ištisinės juostos kirtimas (34 proc.) ir panašiai. Tik 9 proc. apklaustųjų teigia, kad nėra pažeidę jokių taisyklių. Galima daryti prielaidą, kad dalis vairuotojų linkę pagražinti situaciją ir mano vairuojantys geriau, nei yra iš tikrųjų.
Jeigu žiūrėtume į pagrindines eismo įvykių priežastis, jų yra kelios: transporto priemonės būklė (tvarkinga technika, geros padangos), kelių būklė, oro sąlygos ir svarbiausias veiksnys – pats vairuotojas. Nors automobiliai tampa vis modernesni ir turi daugybę pagalbinių sistemų, jos neatstoja žmogaus. Bet koks išsiblaškymas – telefonas, pašalinė veikla, neatsargus noras viršyti greitį – gali tapti nelaimės priežastimi.
– Kokios tendencijos matomos kalbant apie žūtis keliuose?
– Tendencijos nėra džiuginančios. Visada norėtųsi, kad žūčių keliuose mažėtų, tačiau dabar matome, kad per pirmuosius tris ketvirčius, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, fiksuojamas augimas – apie 5 proc. daugiau žuvusiųjų.
– O juk kalbame apie šiltąjį sezoną, kai vairavimo sąlygos natūraliai geresnės – ilgesnės dienos, sausi keliai. Ar analizavote, kas vyksta šaltuoju metų laiku?
– Taip, esame lyginę, kada įvyksta daugiau eismo nelaimių – žiemą ar vasarą. Skaičiai gana panašūs. Tiesiog oro sąlygos veikia vairuotojų elgesį skirtingai. Vasarą dėl gerų sąlygų dažniau viršijamas greitis. Žiemą – priešingai: sąlygos tampa sudėtingos, tačiau vairuotojai nespėja laiku persiorientuoti į slidžią dangą, prastą matomumą ir ilgesnį stabdymo kelią.
