Slystant į griovį vien teorija neišgelbės

Koziriai – praktika ir patirtis
„Mūsų tyrimas atskleidė, kad gana daug vairuotojų nepasirengę vairuoti nepalankioms eismo sąlygoms žiemą. Pavyzdžiui, 28 proc. vairuojančiųjų pripažįsta neturintys pakankamai žinių apie tai, kaip vairuoti slidžiame kelyje, ir tiesiog tikisi, kad neteks atsidurti kritinėje situacijoje“, – sakė Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas.
Ekspertas pabrėžė: remiantis tyrimo rezultatais, bene pusė vairuotojų (48 proc.) tvirtino teoriškai žinantys, kaip valdyti automobilį slidžiame kelyje, bet nėra tikri, kad streso metu prisimintų, kaip šias žinias pritaikyti praktikoje.
Vis dėlto praktika ir patirtis − neįkainojami dalykai: praradus automobilio kontrolę, turi suveikti automatiniai refleksai, kada stabdyti ir atlikti tam tikrus veiksmus vairu, kada spausti akceleratoriaus pedalą.
Ekstremalaus vairavimo ekspertas Henrikas Kazakauskas pažymėjo, kad transporto priemonės valdymas turėtų skirtis ne tik sauso ir slidaus kelios sąlygomis, bet ir priklausomai nuo to, kuo padengta kelio danga – ledu ar sniegu.
„Plikledis pavojingesnis už apsnigtą kelią, nes ant sniego situacija aiškesnė – matome, kokios eismo sąlygos, todėl važiuojame lėčiau, laikomės didesnio atstumo, anksčiau stabdome, švelniau manevruojame ir be skubotų veiksmų pasirenkame sprendimus dėl lenkimo ar kitų manevrų. Plikledis itin pavojingas, nes dažnai nematomas“, – teigė H. Kazakauskas.
Jis pridūrė, kad plikšala itin klastinga tuomet, kai po atšilimo staigiai atšąla. Vairuotojai važiuoja, kaip įpratę, tačiau automobilis gali tapti sunkiai valdomas.
Klastinga pliurza
Pasak vairavimo instruktoriaus, tiek važiuojant slidžiu ar apsnigtu keliu mieste, tiek greitkeliu, svarbiausia nedaryti staigių vairo judesių.
Manevrai turėtų būti švelnūs ir prognozuojami, o tempas lėtesnis už įprastą. Greitkelyje greitis didesnis, todėl ir atstumai tarp automobilių turėtų būti atitinkamai didesni, o mieste reikia būti pasiruošus netikėtoms situacijoms, staigiems pėsčiųjų, vairuotojų ar net gyvūnų veiksmams.
„Atliekant manevrą ar persirikiuojant pavojinga staigiai sukti vairą, nes, padangoms praradus sukibimą su keliu, automobilis gali pradėti slysti šonu. Lenkimas slidžiame kelyje taip pat kelia didelę riziką, ypač greitai didinant greitį ar staiga grįžtant į savo eismo juostą. Tokie manevrai gali lemti traukos praradimą, o įsijungusios stabilumo sistemos tam tikrais atvejais gali net trukdyti“, – dėstė H. Kazakauskas.
Žiemą kelyje tarp vėžių dažnai susidaro sniego ir druskos sankaupos, o persirikiuojant tose vietose automobilis gali trumpam prarasti stabilumą. Todėl lenkti ar persirikiuoti verta ten, kur vadinamosios pliurzos nėra.
Plikledis pavojingesnis už apsnigtą kelią, nes ant sniego situacija aiškesnė.
Stabdymo padariniai
„Automobilių slydimai, kai transporto priemonė atsiduria šalikelėse ar grioviuose, paprastai kyla dėl per vėlyvo stabdymo. Kai į posūkį įvažiuojama per greitai ir stabdyti pradedama per vėlai, automobilis išslysta iš kelio. Tokiais atvejais nepadeda nei stabilumo, nei stabdžių antiblokavimo sistemos. Į posūkį ar žiedą įvažiuoti reikėtų jau atleidžiant stabdžio pedalą, nes stabdymas pačiame posūkyje dažnai ir lemia slydimą. Įvažiuojant galima švelniai spausti greičio pedalą, tačiau tą daryti reikėtų itin nuosaikiai“, – sakė H. Kazakauskas.
Vis dėlto, kai automobilis jau pradeda slysti, pasak eksperto, reikėtų vengti staigių manevrų.
„Nereikėtų stipriai stabdyti ar spausti akceleratoriaus pedalo, nes tai tik dar labiau išbalansuoja automobilį. Svarbiausia imti vairuoti ir tai daryti ramiai. Vairą sukame į tą pusę, kur norime, kad automobilis važiuotų“, – reziumavo specialistas.
