Klaipėdoje sniegas apsunkino sklandų eismą

Socialiniuose tinkluose vairuotojai dalijasi nuotraukomis iš įvairių eismo įvykių.
Banginio žiedinėje sankryžoje ant vejos užfiksuotas „Škoda“ automobilis.
Kitas eismo įvykis vaizdo registratoriumi nufilmuotas Naujojo Sodo ir Naujojo Uosto gatvių sankryžoje – įraše matyti nulinkęs kelio ženklas ir kelyje sustojęs lengvasis automobilis.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, gruodžio 30 d., antradienį, nuo 7 val. ryto gauti aštuoni pranešimai apie eismo įvykius, nutikusius, kaip manoma, dėl pasikeitusių oro sąlygų.
7:32 val. Klaipėdos r., Spengių k., įtariama dėl prastų oro sąlygų, nuo kelio nuvažiavo automobilis „Toyota“.
7:50 val. Plungės r., Babrungo k., susidūrė automobiliai „Audi“ ir „Mercedes Benz“ bei nuvažiavo į griovį.
7:51 val. Klaipėdos r., Slengių k. ribose, ties Liepų g., susidūrė trys automobiliai.
7:52 val. Klaipėdoje, Taikos pr., daugiabučio kieme, esant slidžiai kelio dangai, automobilis „Ford“ kliudė stovintį automobilį „Toyota“.
8:11 val., Klaipėdos r., Veiviržėnų k., esant slidžiai kelio dangai, sunkvežimis paslydo ir užblokavo važiuojamąją kelio dalį, informacijos apie galimus sužeistus asmenis nėra.
8:11 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Minijos g., automobilis kliudė 63-ejų moterį.
8:13 val. Klaipėdos r., Pėžiačių k., pirminiais duomenimis, esant slidžiai kelio dangai, automobilis „Renault“ nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi.
8:36 val. Klaipėdos r., kelyje A1, Vilniaus pl., nuo kelio nuvažiavo automobilis „Audi“, kurį vairavo 54-erių moteris. Pirminiais duomenimis, sužeistų nėra.
Kelininkai primena, kad žiemos oro sąlygos keičia vairavimo įpročius. Vairuotojams patariama skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą nuo kitų transporto priemonių.
Naujausi komentarai