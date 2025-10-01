Nelaimingas atsitikimas įvyko Tailande. Apie tai praneša „The Thaiger“.
39-erių metų Ekkaphanas Thianphanthongas dirbo Samut Prakano provincijoje esančioje Piromo Jayakano plantacijoje. Spalio 6 d. darbdavys išsiuntė vyrą ir jo kolegą Pchickitą Phurahongą nupjauti medžių šakas, kad jos neužstotų elektros laidų.
Jau darbo pradžioje E. Thianphanthongas suriko, kad jį užpuolė skruzdėlės. Vyras pradėjo leistis nuo kopėčių. Pusiaukelėje jis prarado sąmonę ir nukrito ant žemės. Vyrą ėmė tampyti konvulsijos.
P. Jayakanas ir P. Phurahongas pabandė nelaimėliui suteikti pirmąją pagalbą ir iškvietė greitąją pagalbą. Tačiau gydytojai E. Thianphanthongui pagelbėti nebegalėjo. Mirusiojo kūne neaptiko jokių sužeidimų, išskyrus kelis skruzdėlių įkandimus.
P. Phurahongas papasakojo, kad ir jam kelis kartus įkando skruzdėlės iš to paties medžio. Tačiau šiam vyrui nieko neatsitiko.
Medikai padarė išvadą, kad E. Thianphanthongą dėl vabzdžių įkandimo ištiko anafilaksinis šokas.
Mirusiojo motina pareiškė, kad nekels ieškinio darbdaviui. Pasak moters, jie kartu dirbo daug metų, o P. Jayakanas su jos sūnumi elgėsi kaip su su savo.
Skruzdėlės užpuolė darbininką ir jį pražudė
