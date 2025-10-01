 Skruzdėlės užpuolė darbininką ir jį pražudė

Skruzdėlės užpuolė darbininką ir jį pražudė

2025-10-09 17:01
Parengta pagal užsienio spaudą

Skruzdėlės pražudė šakas pjovusį 39-erių metų darbininką.

Skruzdėlės
Skruzdėlės / Shutterstock nuotr.

Nelaimingas atsitikimas įvyko Tailande. Apie tai praneša „The Thaiger“.

39-erių metų Ekkaphanas Thianphanthongas dirbo Samut Prakano provincijoje esančioje Piromo Jayakano plantacijoje. Spalio 6 d. darbdavys išsiuntė vyrą ir jo kolegą Pchickitą Phurahongą nupjauti medžių šakas, kad jos neužstotų elektros laidų.

Jau darbo pradžioje E. Thianphanthongas suriko, kad jį užpuolė skruzdėlės. Vyras pradėjo leistis nuo kopėčių. Pusiaukelėje jis prarado sąmonę ir nukrito ant žemės. Vyrą ėmė tampyti konvulsijos.

P. Jayakanas ir P. Phurahongas pabandė nelaimėliui suteikti pirmąją pagalbą ir iškvietė greitąją pagalbą. Tačiau gydytojai E. Thianphanthongui pagelbėti nebegalėjo. Mirusiojo kūne neaptiko jokių sužeidimų, išskyrus kelis skruzdėlių įkandimus.

P. Phurahongas papasakojo, kad ir jam kelis kartus įkando skruzdėlės iš to paties medžio. Tačiau šiam vyrui nieko neatsitiko.

Medikai padarė išvadą, kad E. Thianphanthongą dėl vabzdžių įkandimo ištiko anafilaksinis šokas.

Mirusiojo motina pareiškė, kad nekels ieškinio darbdaviui. Pasak moters, jie kartu dirbo daug metų, o P. Jayakanas su jos sūnumi elgėsi kaip su su savo.

Šiame straipsnyje:
Ekkaphanas Thianphanthongas
tailandas
skruzdėlės
anafilaksinis šokas
įkando skruzdėlės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
parmazonas
Lietuvoje taip pat veisiasi vietiniams pavojingi gyviai termitai,kurie minta ne mediena,o žmonėmis.Minėti pavojingi parazitai nori užvaldyt šalyje valdančiųjų pozicijas ir teroru primest tautai savo diktuojamas sąlygas.
0
-1
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų