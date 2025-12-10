Apie tai rašo portalas „Paddle Your Own Kanoo“.
Incidentas įvyko praėjusią savaitę, gruodžio 1-ąją dieną, lėktuvui skrendant iš Etiopijos sostinės Adis Abebos į Jungtinių Arabų Emyratų miestą Abu Dabį.
Patikslinama, kad moterį ištiko anafilaksinis šokas.
Stiuardesei pagelbėjo tarp lėktuvo keleivių buvę Indijos gydytojai. Palydovė jautėsi itin prastai, jai trūko deguonies, todėl reikėjo skubios gydytojų pagalbos.
Medikai pasinaudojo lėktuve buvusia vaistinėle. Jie moteriai suleido būtinus vaistus, pirmiausia – vaistus nuo alergijos.
Tai padėjo stabilizuoti moters kvėpavimą. Lėktuvui nusileidus oro uoste, palydovė atgavo sąmonę.Ją išvežė į vietos ligoninę.
Gydytojai išgelbėjo lėktuve nualpusios palydovės gyvybę / Asociatyvi Valdo Kasperavičiaus nuotr.
