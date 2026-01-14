Santaros klinikų vadovas pakomentavo situaciją Vaikų neurochirurgijos skyriuje

„Esama Santaros klinikų neurochirurgų komanda paslaugas teikia jau ketvirtą mėnesį. Vaikams neurochirurgijos paslaugos užtikrinamos, laikantis tų pačių principų, kaip ir buvo anksčiau – vaikai yra gydomi Santariškių g. 7, Vaikų ligoninėje. Didžioji dalis operacijų, išskyrus ypatingai kompleksiškas, kur reikalinga daugiadalykė komanda, yra atliekama Vaikų ligoninėje. Per šį laikotarpį tik dvi operacijos buvo atliktos suaugusiųjų padaliniuose, ten, kur reikia ypatingos įrangos ir, kaip minėjau, daugiadalykės komandos“, – Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje kalbėjo ligoninės vadovas.
„Ambulatorinės konsultacijos teikiamos, skubi pagalba teikiama (…). Mes neturime jokių neurochirurgijos paslaugų vaikams sutrikimų (…), operacijas užtikriname“, – akcentavo jis.
Pacientų tėvų reikalavimus laiko pertekliniais: tai prieštarauja Darbo kodekso principams
Kaip skelbta, kai kurių skyriuje gydytų bei vis dar gydomų vaikų šeimos akcentuoja, jog klinikas palikus keliems patyrusiems specialistams, pacientai nebeturi jiems priskirto neurochirurgo.
„Nuo šiol mes nebeturėsime vieno priskirto neurochirurgo. Tie neurochirurgai, kurie budės, tie ir konsultuos, kai mes atvyksime į ligoninę (…). Nebebus vieno gydytojo, kuris pažįsta mano vaiką ir kuris galės viduryje nakties atsikėlus padėti apsispręsti situacijoje ir suprasti, kokių veiksmų reikės imtis“, – praėjusią savaitę vykusios spaudos konferencijos metu kalbėjo vieno iš tokių vaikų mama teigė Jurgita Rogožienė.
Savo ruožtu T. Jovaiša tikina, jog toks reikalavimas yra perteklinis ir prieštarautų Darbo kodekso nuostatoms.
„Kalbant apie ilgalaikius pacientus, kurie yra stebimi neurochirurgų, jiems (…) yra įkurta karšto linija. Žinome, kad ja jau buvo naudotasi. Ir sėkmingai. Mažųjų pacientų, kurie yra ilgalaikiame stebėjime, šeimos gali pasiekti neurochirurgo konsultaciją tiesiogiai 24 valandas per parą“, – Seimo komitete kalbėjo Santaros klinikų vadovas.
„Keliami reikalavimai turėti asmeninį gydytoją ir jo individualų mobilųjį telefoną, kuriuo būtų galima konsultuotis (…) 24 valandas per parą, visus metus, tiesiai šviesiai sakant, prieštarauja Darbo kodekso principams ir gydytojų darbo ir poilsio režimui. Mes tokių sistemų neužtikriname nei vienoje kitoje specialybėje ir šiuo atveju vaikų neurochirurgija nėra išskirtinė. O visą būtiną pagalbą tikrai užtikrina ir skubios pagalbos skyrius, ir du gydytojai neurochirurgai, kurie Santaros klinikose budi kiekvieną naktį, kiekvieną savaitgalį“, – akcentavo T. Jovaiša.
ELTA primena, kad lapkričio mėnesį per kelias savaites Santarų klinikas nusprendė palikti šeši neurochirurgai. Siekiant išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, ligoninėje lankėsi ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei ministrė Marija Jakubauskienė.
Ji taip pat buvo užsiminusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą.
Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui.
