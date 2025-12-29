Tai atsitiko kurortiniame Tailando mieste Pataja. Apie sukčiavimo atvejį rašo laikraštis „Daily Mail“.
57-erių metų Yilmazas Yuezbazi į policiją kreipėsi gruodžio 23-iosios naktį. Jis pareiškė, kad tikriausiai tapo sukčių auka. Pasak vyro, nepažįstamasis jį užkalbino, kai jis vaikščiojo viena miesto gatve.
Bešnekant nepažįstamasis pradėjo kalbėti apie nuplikimą ir pareiškė, kad pardavinėja žolelių preparatą, kuris stimuliuoja plaukų augimą.
Pasak pranešimo, praeivis įtikino turistą, kad preparatas yra labai veiksmingas, todėl keliautojas nusipirko iš karto dvi pakuotes. Už jas vyras sumokėjo 524 svarus (600 eurų). Turistas paaiškino, kad už prekes sumokėjo artimiausioje vaistinėje, į kurią jį palydėjo apgavikas.
Vėliau užsienietis ant prekės pakuotės nepamatė jokios informacijos apie plaukų ataugimą. Jis suprato, kad žolelių antpilą jam pardavė už daug didesnę kainą.
Pranešama, kad sukčius tikriausiai yra Pakistano pilietis.
Sukčius pardavė nuplikusiam turistui „stebuklingą“ žolelių antpilą už 600 eurų
Sukčius pardavė nuplikusiam turistui „stebuklingą“ žolelių antpilą plaukų augimui už 524 svarus (maždaug 600 eurų).
Tai atsitiko kurortiniame Tailando mieste Pataja. Apie sukčiavimo atvejį rašo laikraštis „Daily Mail“.
Naujausi komentarai