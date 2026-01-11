 Tragedija: futbolininkas žuvo darydamasis asmenukę

Tragedija: futbolininkas žuvo darydamasis asmenukę

2026-01-11 01:52
Parengta pagal užsienio spaudą

Futbolininkas Alexis Vergos žuvo Tailande, paslydęs ir nukritęs iš aukštai, kai bandė pasidaryti asmenukę.

Tragedija: futbolininkas žuvo darydamasis asmenukę / „Quimper Ergue Armel“ klubo nuotr.

Apie tai praneša radijo stotis RTL.

Nelaimingas atsitikimas įvyko sausio 5-ąją dieną Tailandui priklausančioje Samujo saloje. Joje 22-ejų metų sportininkas iš Prancūzijos ilsėjosi su sužadėtine. A. Vergos paslydo ant slidžių akmenų ir įkrito į vandenį. Jis galva rėžėsi į akmenis.

Futbolininkas patyrė traumą. Po ekspertizės paaiškėjo, kad jis žuvo vietoje. Gelbėtojai ištraukė vyro kūną iš tarpeklio, nepaisydami stiprios srovės.

Futbolininko mergina, užsikabinusi už medžio šakos, sugebėjo išgyventi.

Prancūzijos futbolo klubas „Quimper Ergue Armel“, kurio auklėtinis buvo A. Vergos, patvirtino žaidėjo mirtį ir išreiškė užuojautą tėvui ir treneriui Thierry Vergos, taip pat ir kitiems šeimos nariams.

Prieš dvejus metus futbolininkas atstovavo klubo suaugusiųjų komandai.

 

 

 

 

