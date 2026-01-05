„Tuno karaliumi“ pramintas japonas aukcione nusipirko tuną už 2,74 mln. eurų

Tai didžiausia kaina, kada nors pasiekta kasmet vykstančiame aukcione.
Tarptautinės žuvininkystės organizacijos „Pew Charitable Trusts“ atstovas Dave'as Gershmanas (Deivas Geršmanas) aukciono proga pabrėžė, kad mėlynpelekių tunų ištekliai Ramiajame vandenyne, kurie iki šiol buvo labai riboti, pamažu atsinaujina.
Aukcioną laimėjusio Kiyoshi Kimuros (Kijošio Kimuros) restoranų tinklas sumokėjo didžiausią kainą už 243 kg sveriantį tuną, kuris buvo pagautas prie šiaurinių Japonijos krantų.
„Maniau, kad galėsime nusipirkti šiek tiek pigiau, bet kaina netikėtai išaugo“, – po ankstų rytą pagrindiniame Tokijo žuvų turguje vykusio aukciono teigė K. Kimura.
„Mane nustebino kaina (...). Tikiuosi, kad suvalgę skanaus tuno, kuo daugiau žmonių pasijus pilni energijos“, – žurnalistams sakė jis.
510,3 mln. jenų suma buvo didžiausia Naujųjų metų aukcione sumokėta kaina nuo 1999-ųjų, kai pradėti rinkti palyginamieji duomenys.
2019 metais už 278 kg sveriantį tuną buvo sumokėta 333,6 mln. jenų (2,7 mln. eurų tuometiniu kursu). Tuomet aukcionas pirmą kartą buvo rengtas Tokijo naujajame žuvies turguje, pakeitusiame visame pasaulyje garsėjusį Cukidžio turgų.
Didžiausią kainą pasiūlęs asmuo pernai už 276 kg mėlynpelekį tuną nepagailėjo 207 mln. jenų (1,28 mln. eurų).
Netrukus po šių metų aukciono tunas buvo supjaustytas ir paverstas sušiais, parduodamais po maždaug 500 jenų (2,57 euro) už vieną.
„Jaučiuosi, kad metus pradėjau gerai, suvalgiusi kažką tokio palankaus metų pradžiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė 19-metė Minami Sugiyama (Minami Sugijama), sėdėdama viename iš K. Kimuros restoranų Cukidžio rajone.
Su ja sutiko ir kitas restorano klientas Kiyoshi Nishimura (Kijošis Nišimura).
„Net ir nepamirkytas sojų padaže jis turi saldumo. Ir tas sodrumas, tekstūra (...) jis tiesiog verčia jaustis laimingu“, – sakė 40-metis šintoistų dvasininkas.
Per COVID-19 pandemiją dėl didelių ribojimų maitinimo įstaigoms tunų kaina kasmetiniame aukcione buvo smarkiai sumažėjusi.
D. Gershmanas pareiškime sakė, kad 2017-ųjų atgaivinimo planas „veikia ir jei sprendimus priimantys asmenys 2026-aisiais imsis tolesnių veiksmų, mėlynpelekių tunų Ramiajame vandenyje laukia šviesi ateitis".
„Šiais metais Japonijos, Jungtinių Valstijų, Korėjos ir kitų Ramiojo vandenyno regiono šalių žuvininkystės valdytojai, žvejojantys mėlynpelekius tunus, turėtų susitarti dėl ilgalaikio, tvaraus valdymo plano, kuris užtikrintų normalią populiaciją ir kad šiai rūšiai niekada nebegrėstų praeityje dažnas išteklių pereikvojimas“, – pridūrė jis.
