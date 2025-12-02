Fabergé „Žiemos kiaušinis“ aukcione parduotas už rekordinę 26 mln. eurų sumą

C. Fabergé 14 cm dydžio kiaušinį 1913 m. Rusijos caro Nikolajaus II užsakymu pagamino jo motinai. Jis padarytas iš trapaus kalnų krištolo, nusagstytas maždaug 4 500 deimantų ir primena snaigėmis padengtą ledo kristalą. Kiaušinis savo viduje slepia paslaptį: išimamą miniatiūrinę gėlių puokštę. Baltos plukės padarytos iš balto kvarco ir yra su auksinių vielyčių stiebeliais, jos įkištos į platinos krepšelį.
„Žiemos kiaušinis“ jau ne kartą keitė šeimininką. Sovietmečiu, kažkada 1929–1933 metais, Rusijos vyriausybė meno kūrinį pardavė Londono juvelyrui Wartskiui, kad gautų užsienio valiutos. Jis priklausė įvairioms Didžiosios Britanijos kolekcijoms. 1975–1994 metais kiaušinis buvo laikomas dingusiu, o po to jau kartą parduotas „Christie‘s“ aukcione. 2002 m. jis parduotas dar kartą – tada Niujorke už kiaušinį sumokėta rekordinė 9,6 mln. dolerių kaina.
Dabar Londone paklota 22,9 mln. svarų suma pranoko kitų Fabergé kiaušinių kainos rekordus.
Per 31 metus C. Fabergé sukūrė 50 imperatoriškųjų velykinių kiaušinių tuo metu Rusiją valdžiusiai Romanovų šeimai. Jie yra itin reti ir vertingi, sakė „Christie's“ atstovė Margo Oganesian.
Šie kiaušiniai buvo užsakyti kaip Velykų dovanos, tradiciją XIX a. devintąjį dešimtmetį pradėjo caras Aleksandras III. Jo įpėdinis Nikolajus II kasmet užsakydavo po du Velykų kiaušinius – motinai ir žmonai. Šiai brangiai tradicijai galiausiai galą padarė 1917 m. Rusijos revoliucija. Išliko tik 43 imperatoriškieji Velykų kiaušiniai, septyni yra dingę.
Naujausi komentarai