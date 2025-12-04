Ritai Miliūtei įteiktas ir aukcione parduotas medalis padovanotas muziejui

Medalio vertę R. Miliūtė matė ne kaip asmeninį įvertinimą, o kaip galimybę padaryti daugiau ten, kur pagalba šiandien reikalinga labiausiai. Praėjus pusei metų ji savo pažadą tesėjo – pasiūlė medalį įsigyti aukcione ir visą surinktą sumą – beveik 30 tūkstančių eurų – skyrė Ukrainos kariams.
Vis dėlto didžiausią sumą pervedęs verslininkas Martynas Stanionis intencijų perimti medalį taip pat neturėjo. Pavedimo eilutėje jis paliko trumpą žinutę: „Tikiuosi, medalis liks pas Tave. Su.“
Šiandien medalis iš R. Miliūtės rankų buvo perduotas M. Stanioniui, o šis tą pačią akimirką jį padovanojo visuomenei – perdavė apdovanojimą Lietuvos nacionaliniam muziejui. Toks bendras sprendimas liudija, kad parama Ukrainai teikiama ne dėl medalių ir ne dėl garbės, o dėl pilietinės atsakomybės.
„Norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų būtų kaip Martynas, kaip visi, kurie dalyvavo šitame simboliniame aukcione, ir padarytų dėl Ukrainos kovos už laisvę tiek, kiek gali. Džiaugiuosi, kad šis medalis šiandien atsidurs muziejuje. Taip jis liudys Lietuvos žmonių paramą“, – perduodama medalį sakė R. Miliūtė ir pabrėžė, kad medalio vertė šiandien matuojama ne aukso ar sidabro kiekiu, o tuo, kiek reikalingos paramos jis padėjo suteikti Ukrainos kariams.
M. Stanionis teigė, jog dalyvauti aukcione nusprendė ne siekdamas įsigyti apdovanojimą, o išreikšti pagarbą tiems, kurie kasdien rūpinasi Ukrainos saugumu ir drąsiai telkia paramą.
„Man tikrai svarbu, kad medalis pasakotų istoriją. Ir kad ši istorija pasiektų tuos, kurie dar dvejoja remti Ukrainą. Tai ne konkurencija ir ne varžybos. Tai mūsų visų atsakomybė. Jei šiandien nepadėsime Ukrainai, rytoj pagalbos gali prireikti mums patiems – ką darysim, kai mums niekas nenorės padėti? Ukraina šiandien kovoja ne tik už savo žemę, bet ir už mūsų saugumą, už tai, kad karas neateitų į Lietuvą. Todėl remti Ukrainą dabar reiškia ginti savo namus iš anksto“, – sakė M. Stanionis.
Tai mūsų visų atsakomybė.
Simbolis, skatinantis nedvejoti
Medalį priėmusi Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė Rūta Kačkutė pabrėžė, kad žurnalistės R. Miliūtės iniciatyva ir verslininko M. Stanionio apsisprendimas šiandien įprasmina naują pilietinės laikysenos istoriją.
„Šis medalis tampa svarbia šiuolaikinės istorijos dalimi. Jis liudija visuomenės laikyseną, kai žmonės renkasi veikti iš įsitikinimo, o ne dėl įvertinimų. Muziejus šiuos gestus privalo išsaugoti, kad ateities kartos matytų, kokios vertybės Lietuvai buvo svarbiausios šiuo istoriniu metu, ir liudytų bendrą atsakomybę už mūsų regiono saugumą“, – sakė R. Kačkutė.
Lietuvos nacionalinis muziejus ir toliau aktyviai kaupia karo Ukrainoje istoriją liudijančius objektus: atminimo ženklus, numizmatiką, filateliją, Ukrainos institucijų apdovanojimus. Šie eksponatai kalba apie Lietuvos žmonių solidarumą, atkaklumą ir tikėjimą, kad Ukrainos pergalė yra ir mūsų saugumo pamatas.
Lietuvos nacionalinis muziejus – didžiausia istorijos ir kultūros paveldo saugykla – saugo daugiau nei pusantro milijono eksponatų ir vienija dvylika padalinių.
Naujausi komentarai