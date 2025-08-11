Apie ir rašo „Daily Star“.
W. Emsawat’s yra suimta. Ji žinoma pravarde Sika Golf. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėtų azartinių lošimų. Tailandietę suėmė liepos 15-ąją dieną ir apkaltino sukčiavimu bei žinomų vienuolių ir budų vienuolyno vyresniųjų šantažu. Juos moteris buvo suviliojusi.
Po arešto W. Emsawat’s sąskaitose rasta tik 40 tūkstančių batų (apie 1070 eurų), nors iš nukentėjusiųjų ji gavo mažiausiai 385 milijonus batų (apie 10 milijonų eurų).
Netrukus pasirodė informacija, kad moteris gautus pinigus panaudojo lošimui kazino. Dabar ji kaltinama, kad lošė nelegaliai. Už tai jai dar gresia vienerių metų laisvės atėmimas.
„Daily Star“ rašo, kad iš pradžių teigta, kad nelegaliuose lošimuose statymų sumos buvo labai didelės. Dabar paaiškėjo, kad jos buvo mažesnės nei manyta, tačiau tyrimas vis dar vyksta.
Kad ir kaip būtų, moteriai kaltinimai šantažu ir nelegaliais azartiniais lošimais pateikti atskirai. W. Emsawat’s laikoma Tailando pagrindinėje moterų pataisos įstaigoje. Kokia bausmė gresia tailandietei, kol kas nežinia.
Vienuolius sugundžiusiai ir milžiniškus pinigus išviliojusiai moteriai pateikti nauji kaltinimai
