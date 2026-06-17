Po netikėto sprendimo dalis kauniečių liko atkirsti nuo miesto

Viena svarbiausių Kauno eismo jungčių yra užverta visai vasarai. Dėl Pietrytinio aplinkkelio statybų nebegalima važiuoti Kauno hidroelektrinės tiltu.
„Lieka vienas pravažiavimas visam šitam kraštui, o tai yra tragedija. Spūstys – piko metu turi vos ne prieš dvi valandas išvažiuoti“, – teigė vietos gyventoja.
Savivaldybė pripažino, jog nepatogumų bus, tačiau eismo ribojimai esą būtini tam, kad būtų užbaigtas vienas didžiausių pastarųjų metų kelių infrastruktūros projektų. 8 mln. eurų kainuosiančius darbus tikimąsi baigti iki rugsėjo.
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Hidroelektrinės tiltas buvo likęs vienintelis išsigelbėjimas Vaišvydavos gyventojams, kai šiame mikrorajone prieš tris mėnesius prasidėjo pagrindinių gatvių remontas. Anot bendruomenės pirmininkės Robertos Ažukaitės, gyventojai sutrikę ir patys ieško alternatyvių kelių.
„Žmonės tai per mišką, tai dar kur tyrinėjo“, – pasakojo ji.
Bendruomenė pokyčių Vaišvydavos gatvėse laukė ne vieną dešimtmetį, tačiau visus darbus pradėjus vienu metu, žmonės liko tarsi įkalinti.
„Atšilo ir Kauną uždarė vienu kartu per viską. Smagu, kad tvarkomės, bet į žmonių poreikius ir galimybes irgi turėtų būti atsižvelgta“, – neslėpė R. Ažukaitė.
Hidroelektrinės tiltas uždarytas tiek automobiliams, tiek dviračiams bei pėstiesiems.
„Tai iššūkis bus vairuotojams ir teks pakentėti. Aš ir pats į darbą einu pėsčiomis, nes nieko nepadarysi – reikia tvarkytis bei sujungti kelius“, – kalbėjo Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Pasak pirmininkės, apie hidroelektrinės tilto uždarymą nebuvo iš anksto pranešta.
„Ar nebus taip, jog teks į Kauną važiuoti per Prienus? Ta situacija, kur trūksta bendradarbiavimo su savivaldybe, kad būtų aišku, kada procesai prasideda“, – teigė R. Ažukaitė.
Savivaldybė savo ruožtu tikino bandanti ieškoti alternatyvų, pavyzdžiui, perreguliuoja šviesoforus.
„Mūsų tikslas – kad žmonės, kurie važiuoja nuo Garliavos rinktųsi aplinkkelius A5 ir A1 ir nevažiuotų per miestą. Didelė dalis važiuoja ta kryptimi, tad norėtumėme jų išvengti“, – sakė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Gyventojai baiminasi, kad statybos neužstrigtų esą su hidroelektrine miestas turi dar didesnių planų.
Tiesa, šalia hidroelektrinės eina ir geležinkelio bėgiai, tad kartu prasidės ir „Rail Baltica“ įrengimo darbai.
„Bus panaikinta geležinkelio pervaža Rokelių gatvėje, tad ten bus automobilių tunelis“, – aiškino laikinai einanti pareigas „Rail Baltica“ valdymo vadovė Viktorija Kazarauskaitė-Valikonė.
Šioje vietoje „Rail Baltica“ beveik 14 mln. eurų darbai turėtų būti baigtis 2028 metais.
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