Kaune sujudę menininkai ir jų palaikytojai: kūrėjams buvo padaryta aukščiausio lygio kiaulystė

Vadino kiaulyste
Nors penktadienį „Nemuno aušrai“ priklausantis I. Adomavičius pasitraukė iš kultūros ministro pareigų, sekmadienį kultūros bendruomenė visoje Lietuvoje surengė streiką, kurio pagrindinis reikalavimas – neatiduoti Kultūros ministerijos partijai „Nemuno aušra“.
„Mano supratimu, nors ir nesu menininkė, menininkams ir kūrėjams buvo padaryta aukščiausio lygio kiaulystė. Kiaules reikia vyti kuo toliau, neleisti jų ant altoriaus“, – sakė į meno bendruomenės protesto akciją atėjusi kaunietė Rima.
Prie „Ąžuolyno“ bibliotekos Kaune 13 val. prasidėjusiame protesto renginyje buvo ne tik menininkų, bet ir juos palaikančių žmonių.
„Ignotas Adomavičius buvo pašalintas tik tada, kai akivaizdžiai atsiskleidė jo antivalstybinė pozicija. Negi jį paskyrusiems politikams ir prieš tai nebuvo aišku, kokio lizdo jis paukštis“, – stebėjosi Algimantas.
Be politikos
Kaune vykusios menininkų protesto akcijos pradžioje iš karto buvo akcentuota, kad renginys visiškai atsiriboja nuo politikos.
„Tai yra pilietinės bendruomenės akcija. Šioje akcijoje negali būti jokios politinės reklamos ir mes iš karto nuo jos atsiribojame“, – kreipdamasis į aplink biblioteką susibūrusius žmonės pabrėžė vienas akcijos organizatorių.
Svarbiu renginio motyvu tapo išsireiškimas „paskutinis kartas“, kuris sujungė dvi prieštaringas prasmes.
„Tai gali būti paskutinis kartas, kada mes priversti eiti į gatves, streikuoti ir reikalauti pagarbos. Bet puikiai suprantame, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai mes galime tai daryti – kai mes galime burtis ir laisvai sakyti tai, ką galvojame“, – pabrėžė vienas iš organizatorių.
Tiki pergale
Svarbius protesto akcentus išryškino filosofas, kultūros teoretikas, antropologas Gintautas Mažeikis.
„Sveiki visi, kuriuos aš vadinu kultūros klase. Kultūros klasė laimės šitą mūšį, ir Kultūros ministerija bus mūsų“, – iškėlęs kumštį į viršų ir sulaukęs triukšmingo palaikymo sakė G. Mažeikis.
Pasak jo, svarbu neleisti „Nemuno aušrai“, kuri, anot filosofo, yra linkusi į autoritarizmą, linkusi supaprastinti Lietuvos kultūrą, užimti Kultūros ministerijos.
„Lietuvos kultūra yra labai įvairi. Ji apima, kaip aš vadinu, nuo pankroko kultūros iki žymiausių pasaulyje operos solistų. Mes esame labai įvairūs, mes esame labai skirtingi, mes esame labai profesionalūs ir nenorime, kad ateitų žmonės, kurie kurie pagal vieną liniuotę kurtų vienmatę kultūrą, kuri būtų išrikiuota pagal tam tikrą discipliną (…) Turime apginti savo klasės interesus“, – ragino filosofas.
Nenorime, kad ateitų žmonės, kurie kurie pagal vieną liniuotę kurtų vienmatę kultūrą.
G. Mažeikis pabrėžė, jog laisvas menas atspindi demokratinės visuomenės įvairovę ir paragino susirinkusius skanduoti „Ne, „Nemuno aušrai!“, ką visi triukšmingai ir vieningai padarė.
„Tai pirmas kartas, kai kultūros bendruomenė susirinko ir pradeda ginti ne kurios nors politinės partijos, o savo, kaip klasės, interesus. Neleisime, kad žmonės, kurie nesupranta menininkų bendruomenės, nesupranta mūsų savivaldos, mus valdytų, mums įsakinėtų, mus vaikytų ir mums nurodinėtų, kaip mes turime kurti (…). Būkime kartu iki pergalės“, – ragino G. Mažeikis.
Perskaitė manifestą
Aktorius Dainius Svobonas perskaitė iniciatyvinės grupės įspėjamojo streiko manifestą.
„Kultūra yra visų mūsų bendra kalba. Kultūra mus įkvepia, suteikia drąsos. Kultūra mus jungia kaip jėga. Kultūra įprasmina mūsų ateitį. Tai gali būti paskutinis kartas, kai mes esame vieningi, kai mes tikime bendrystę, kai mes išeiname į gatves ir aikštes. Mes stojame prieš melą, panieką ir chaosą (…). Mes griežtai tariame „ne“ „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje (…). Bet tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame laisvi ir buriamės laisvi“, – pabrėžiama manifeste.
Vienybės banga
Po pasisakymų protesto akcijos dalyviai keliavo Parodos kalno šaligatviu, K. Donelaičio gatve, link Vienybės aikštės.
Čia surengta triukšminga akcija su skanduotėmis, muzikos instrumentais. Pagal iš anksto parengtą scenarijų Vienybės aikštėje buvo atliktas visus apjungęs judesys – banga.
Skambėjo savotišku menininkų pasipriešinimo himnu tapusi M. K. Čiurlionio „Jūra“.
Aktyvus palaikymas vyko ir Kauno bei rajono kultūros įstaigose. Pavyzdžiui, pro Laivės alėjoje esančios Vinco Kudirkos bibliotekos langus buvo transliuojami M. K.Čiurliono kūriniai, praeiviai buvo kviečiami užsukti pabendrauti.
