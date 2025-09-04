Arbit Blatas: paskutinis iš Paryžiaus mokyklos

Legendinio laikmečio vaikas
Parodos „Arbit Blatas. Skulptūra, grafika, tapyba“ pavadinimas nusako N. Arbit Blato (1908–1999) išskirtinumą: tai buvo universalus menininkas, reiškęsis tapybos, skulptūros, grafikos ir scenografijos srityse. Nors didžiąją gyvenimo dalį praleido Prancūzijoje ir JAV, N. Arbit Blatas visuomet pabrėždavo savo ryšį su Lietuva, kurią laikė dvasine gimtine.
Gimęs Kaune, muzikos instrumentų prekeivio šeimoje, N. Arbit Blatas anksti atrado pašaukimą dailei. Jis mokėsi Kauno meno mokykloje, vėliau studijavo Berlyne ir Dresdene, o sulaukęs šešiolikos persikėlė į Paryžių. Čia tapo aktyviu garsiosios menininkų bendruomenės Paryžiaus mokyklos (L’École de Paris) dalyviu, bendravo su kūrėjais, kuriuos šiandien laikome XX a. dailės klasikais: Chaïmu Soutine’u, Oskaru Kokoschka, Suzanne Valadon, Pablo Picasso, bičiuliavosi su daugeliui to meto meno avangardo kūrėjų.
Nors N. Arbit Blatas ir gimė ūkuose paskendusioje Lietuvoje, buvo paveiktas niūraus vokiškojo ekspresionizmo kolorito, Prancūzijoje sukurta jo brandi tapyba kupina ekspresijos, impresionizmo estetikai būdingos šviesos, žaismės.
N. Arbit Blatas dažnai vadinamas paskutiniuoju reikšmingu Paryžiaus mokyklos atstovu ir jos vizualiniu istoriografu, sukūrusiu didžiulę šiai bendruomenei priklausiusių garsiausių menininkų portretų galeriją. Jo kūryboje dera ekspresionizmo dramatizmas, impresionistinės šviesos žaismas ir subtilus kolorito pojūtis.
Dialogas su mimu
Vienas iš ypatingų parodoje pristatomų kūrybos akcentų – litografijų serija, skirta pasaulinio garso mimui Marceliui Marceau. Šios 1960 m. Paryžiuje išleistos litografijos, pasirašytos paties N. Arbit Blato, liudija glaudų menininko ryšį su teatro ir mimikos menu.
M. Marceau rašė apie N. Arbit Blatą: „Būkime objektyvūs – jis man suteikė garbę, pasirinkdamas savo modeliu. Jį traukia ne M. Marceau, o mimas. Ir tikrai, jis savo subjektą traktuoja kaip mimografas. Jo vaizduojamas Bipo „personažas“ nešoka ir negroja, jis yra vien tik poza. Būtent čia slypi mūsų meno savitumas. Kaip impresionistas, N. Arbit Blatas suteikia judesio savo linija ir užfiksuoja kontūrą. Subjekte yra statinio svarumo – o tai ir yra mimo esmė. Man patinka fiksacija prie grindų ir poetinė sulieto judesio projekcija, kuri žiūri į būtybes su skausmu. Tai ir siūlo mimas. [...] Mimas atspindi ne savo paties įvaizdį, o giliausių troškimų apimtą žmogų. Jis meta švelnų ar metalinį žvilgsnį lyg tušą, kur sklinda tylos vidinė giesmė.“
Šis dialogas tarp tapytojo ir mimo, tarp linijos ir kūno, tarp spalvos ir tylos parodoje įgauna ypatingą svorį, leisdamas lankytojams atrasti N. Arbit Blato kūrybos universalią kalbą.
Raudondvario pilyje įsikūrusiame muziejuje pristatomoje ekspozicijoje lankytojai išvys darbus, saugomus Nacionalinio dailės muziejaus rinkiniuose, taip pat privačiose Shmuelio Tatzo, Lauros ir Algirdo Petraičių, Dariaus Lebedzinsko, Valdo Gaurelio ir kitų privačių kolekcininkų kolekcijose.
Kas? Paroda „Arbit Blatas. Skulptūra, grafika, tapyba“.
Kur? Kauno rajono muziejuje, Raudondvario pilyje.
Kada? veikia nuo rugsėjo 5 d. (atidarymas – 18 val.) iki lapkričio 23 d., III–VII 10–17.30 val.
