„Arčiau einantieji“: kelionė Čiurlionio link

Šis projektas jungia skirtingas kartas ir įvairias medijų meno formas, skatina bendradarbiauti, kūriniams įkvėpimo semiantis iš vieno garsiausių Lietuvos menininkų kūrybos.
Sujungti kartas ir vizijas
Parodos „Arčiau einantieji“ idėja ir koncepcija gimė VDU menų galerijos „101“ kuratorei Mildai Gineikaitei, šiais metais vykstančios nacionalinės programos „Čiurlioniui 150“ metu. Siekta prie šios programos prijungti ir VDU meno bendruomenę, taip sujungiant ne tik įvairias Menų fakulteto kartas, tačiau ir skirtingas meno praktikas ir medijas.
Pavadinimas „Arčiau einantieji“ kilo iš M. K. Čiurlionio teksto „Psalmė“, kuriame minimi procesijoje „arčiau einantieji“. Ši simbolinė metafora tapo parodos struktūros ašimi: menininkai, o kartu ir žiūrovai, tarsi eina bendru keliu, priartėdami tiek prie paties M. K. Čiurlionio kūrybos, tiek ir vieni prie kitų.
Parodos koncepcija paremta M. K. Čiurlionio kūrybai būdinga simbolika ir kelione „iš gelmių į saulę“.
Šia kryptimi vedami lankytojai nuosekliai eina per parodos pasakojimą: nuo neapibrėžtumo ir tamsos į horizontą, laisvę ir šviesą. Šią kelionę sustiprina pasikartojantys vizualiniai elementai ir kelių autorių kūrinių atsikartojimas skirtingose ekspozicijos vietose, kuriantis nuoseklaus judėjimo į priekį įspūdį. Pagal šiuos motyvus dėliojamas naratyvas ir kuriamas maršrutas, akcentuojantis erdvę ir laiką, kurie yra oficialios M. K. Čiurlionio metų programos komunikacijos dalis.
Prisijungti į parodą buvo kviečiami VDU Menų fakulteto dėstytojai, absolventai ir studentai, tad galėjo dalyvauti tiek patyrę kūrėjai, tiek jauni autoriai, kurie dar tik formuoja savo meninį identitetą.
Parodoje dalyvauja: Augūna Vilčinskaitė, Domantas Malčiauskas, Jonas Petronis, Karina Piečaitytė, Milda Gineikaitė, Romualdas Požerskis, Simona Griniūtė, Tamara Pathak, Tautvydas Nagorskas, Titas Glotnis, Tomas Genevičius ir Eglės Zubkovienės studentai: Mantas Česnaitis, Justė Venckutė, Skirmantė Karečkaitė, Dominyka Kerpytė, Augustė Trinskytė, Viktorija Imbrasaitė, Vygantas Stikleris.
Didžioji dalis kūrinių buvo sukurti specialiai šiai parodai, tik keletas darbų įtraukti iš ankstesnių projektų, tačiau įsiliejo į bendrą parodos koncepciją.
Svarbi parodos dalis – kartų bendradarbiavimas ir jungtis. Skirtingos menininkų kartos dirbo kartu – konsultavosi, sprendė techninius klausimus, dėstytojai įtraukė studentus į kūrybinį procesą: skyrė užduotis, paremtas M. K. Čiurlionio motyvais ir organiškai įrėminančias parodos koncepciją. Būtent tai ir susistiprino VDU Menų fakulteto bendruomeniškumą, sudarė galimybę studentams geriau susipažinti su M. K. Čiurlionio kūryba ir profesionalų kūrybos procesais.
Kūrybos dvasios artumas
Parodoje atsiskleidžia platus, įvairialypis M. K. Čiurlionio kūrybos interpretacijų spektras: nuo sąmoningai cituojamų simbolių iki subtilių nuotaikų, spalvinių ir naratyvinių aliuzijų.
Parodoje dominuoja medijų meno kūriniai, o ne M. K. Čiurlionio kūrybai artimesnės muzikos, tapybos ar literatūros formos, todėl kiekvienas menininkas genijaus dvasią jaučia ir perteikia skirtingai – kuria savą santyki su juo. Būtent tokia įvairovė pabrėžia, kad iš M. K. Čiurlionio galima perimti ne tik ikonografiją, bet ir pasaulio matymą: dėmesį gamtai, visatai, dvasinėms būsenoms, vizijoms ir detalių apmąstymui.
Parodoje vyrauja jūros, kranto, bangų, horizonto, saulės motyvai – tai ženklai, kurie aiškiai rezonuoja su M. K. Čiurlionio kūrybos dvasia.
Siekiama, kad lankytojas jaustųsi esąs ne tik stebėtojas, bet ir kelionės dalyvis. Žinutė paprasta, bet esminė: ne tik menininkai gali artėti prie M. K. Čiurlionio savo kūryba, tačiau ir lankytojas gali patirti jo išskirtinį pasaulį, pasinerti į simbolius.
Lankytojas kviečiamas mintimis ir emociškai nueiti kelią iš tamsos į šviesą, iš nežinomybės į žinojimą, iš bangavimo į ramybę. Tai kelias, kuris veda į ateitį ir laisvę, – kaip ir M. K. Čiurlionio kūryba, visuomet nukreipta aukštyn.
Edukacinis aspektas
Paroda svarbi ne tik menine, bet ir edukacine prasme: kiekvienas menininkas, kurdamas šiai parodai, savarankiškai studijavo M. K. Čiurlionį, savais būdais bandė jį atrasti, kūrė darbus, kurie turėtų sąsajų su garsiojo menininko kūryba.
Pasiruošimo metu menininkai analizavo M. K. Čiurlionio paveikslus, muziką ir tekstus. Į procesą buvo įtraukti ir galerijos savanoriai, padėję spręsti eksponavimo, erdvės ir informacinės sklaidos klausimus.
Galima teigti, kad „Arčiau einantieji“ – tai daugiau nei medijų meno paroda. Tai kūrybinės bendruomenės manifestas, kuriame susitinka studentai, absolventai ir dėstytojai, kiekvienas savaip interpretuodamas M. K. Čiurlionio kūrybą.
Ši paroda pabrėžia, kad XIX–XX a. sandūros menininkas tebėra gyvas šiuolaikiniame mene – kaip įkvėpimo šaltinis, kaip simbolių sistema ir kaip kelias, kuriuo einantys kūrėjai vis iš naujo atranda šviesą, horizontą ir kūrybinę laisvę.
Lankytojas taip pat tampa šios „procesijos“ dalimi – arčiau einančiuoju.
Kas? Paroda „Arčiau einantieji“.
Kur? VDU Meno galerijoje (Muitinės g. 7).
Kada? Veikia iki grudžio 22 d.
