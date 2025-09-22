Ąžuolyno bibliotekos istorija atsiveria visuomenei

Pasakojimai – apie žmones, laiką ir pokyčius
„Ši knyga – tai kvietimas leistis į kelionę laiku: nuo kuklios pradžios, kai bibliotekoje dirbo vos keliolika žmonių, iki šiandienos – didžiausios viešosios bibliotekos Lietuvoje, kurioje saugomos ne tik knygos, bet ir kartų patirtys, laiko ženklai bei kultūros lūžiai“ – sakė knygos sudarytojas dr. Mindaugas Balkus.
Leidinyje apžvelgiamas Ąžuolyno bibliotekos 75-erių metų raidos kelias, nuo kuklios Kauno sritinės bibliotekos, iki didžiausios Lietuvoje viešosios bibliotekos. Skaitytojas čia ras pasakojimus apie žmones, formavusius bibliotekos veidą, ir jų patirtis, ideologijų bei kultūrų sankirtas, technologinius pokyčius. Taip pat knygoje pristatomi bibliotekos pastatai ir jų paslaptys, turtingas dokumentų fondas, išskirtiniai renginiai, į kuriuos atkeliaudavo net garsieji „Žalgirio“ krepšininkai, įtraukiančios parodos, reikšmingi projektai, įveikti COVID-19 pandemijos iššūkiai ir kiti istorijos vingiai.
Leidinyje atsiveria plati laiko panorama: kaip biblioteka išmoko reaguoti į laiką – kartais tyliai stebėdama, kartais drąsiai eksperimentuodama ir tapdama tuo, kas yra dabar – daugiabalsė erdvė, kurioje susipina žinios, kūryba, poilsis ir bendrystė.
Pristatymas lydimas diskusijos
Leidinio pristatymo metu vyks diskusija, kurią moderuos dr. Ieva Dryžaitė, dalyvaus knygos rengėjai dr. Mindaugas Balkus ir dr. Aistė Dičkalnytė, literatūrinis redaktorius Algirdas Šapoka bei istorikas dr. Gediminas Kasparavičius. Jos metu bus diskutuojama apie bibliotekos vaidmenį skirtingais laikotarpiais, ką bibliotekos istorija gali pasakyti apie visuomenę, apie netikėtumus slypinčius bibliotekos fonduose, o taip pat svarstoma, kokių iššūkių bibliotekos gali tikėtis ateityje taip intensyviai besikeičiančiame pasaulyje.
Kelionė laiku: bibliotekos artefaktai
Renginio svečiai turės galimybę susipažinti su bibliotekos artefaktais laiko skalėje. Bus eksponuojami įvairūs liudijimai, atskleidžiantys skirtingus Ąžuolyno bibliotekos istorijos etapus – nuo jos šaknų iki šių dienų.
Knyga išleista įgyvendinant projektą „Ąžuolyno bibliotekos istorija atsiveria visuomenei“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
