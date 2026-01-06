LEA: 2025-ųjų gruodis pateks į istoriją

Skelbiama, jog praėjusių metų gruodį, lyginant su lapkričiu, nacionalinė generacija išaugo 35,3 proc. LEA teigimu, tai lėmė elektros energijos kainos mažėjimą Lietuvoje – gruodį vidutinė mėnesio didmeninės elektros energijos kaina siekė 83,9 Eur/MWh ir buvo 24,3 proc. mažesnė nei lapkričio mėnesį.
Pažymima, jog daugiausiai įtakos generacijos augimui turėjo vėjo elektrinės, kurios gruodį pagamino rekordinį elektros kiekį – 503,1 GWh. Tai 62 proc. daugiau nei lapkritį.
„Gruodį vėjo elektrinės patenkino didžiausią elektros vartojimo poreikio dalį, lyginant skirtingas gamybos technologijas ir importo kryptis. Vėjo elektrinės paskutinįjį metų mėnesį generavo apie 44,1 proc. vartojimui reikalingos elektros – 503,1 GWh – tai didžiausias kiekis Lietuvos istorijoje. Iki šiol pasiektas rekordas buvo fiksuotas lygiai prieš metus, 2024 m. gruodį, kai vėjo elektrinės pagamino 442,1 GWh elektros energijos arba 38,5 proc. vartojimui reikalingos elektros“, – praneša agentūra.
„2025 m. vėjo elektrinės ketvirtus metus iš eilės patenkino didžiausią elektros vartojimo poreikio dalį, lyginant skirtingas elektros gamybos technologijas – 32,6 proc. Per praėjusius metus vėjo elektrinės pagamino maždaug tiek elektros (3,8 tūkst. GWh), kiek 2024 m. per visus metus suvartojo Vilniaus (3,4 tūkst. GWh) ir Utenos (443 GWh) apskritys kartu sudėjus (3,8 tūkst. GWh). Taip pat tai daugiau nei vėjo elektrinės pagamindavo per 2020–2024 metus“, – rašoma LEA pranešime.
Skaičiuojama, jog per 2025 m. vėjo elektrinių įrengtoji galia, lyginant su 2024 m., išaugo 41,1 proc. (730 MW). Tuo metu saulės elektrinių įrengtoji galia per tą patį laikotarpį išaugo 49,1 proc. (996 MW).
LEA duomenimis, saulės elektrinės gruodį pagamino 9,4 GWh elektros ir patenkino 0,8 proc. elektros energijos vartojimo poreikio. Lygiai prieš metus jos pagamino 12,5 GWh – 1,1 proc. vartojimui reikalingos elektros. Skelbiama, jog 2025 m. saulės elektrinių gamyba siekė 1,6 tūkst. GWh elektros. Tai maždaug tiek kiek 2024 m. suvartojo Klaipėdos (beveik 1,4 tūkst. Wh) ir Tauragės (300 GWh) apskritys kartu sudėjus (kone 1,7 tūkst. GWh).
„2025 m. saulės elektrinių generacija buvo ir didesnė nei per 2020–2024 metus (108,4–1 273 GWh)“ – akcentuoja LEA.
Tuo metu šiluminės elektrinės, kaip skelbiama, praėjusių metų gruodį pagamino apie 10,2 proc. vartojimui reikalingos elektros – 116,8 GWh. Lygiai prieš metus jos pagamino 197,3 GWh elektros energijos ir patenkino 17,2 proc. elektros energijos vartojimo poreikio.
